"TUI 2022": Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen stellt anlässlich Hauptversammlung neues Zukunftsprogramm vor

Hannover (ots) -- ''TUI 2022'' setzt auf Digitalisierung und Wachstumschancen inneuen Märkten wie Asien, Südamerika und Südeuropa- Ziel bis 2022 - Eine Milliarde Euro zusätzlicher Umsatz mit einerMillion neuer KundenTUI Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen stellt anlässlich derHauptversammlung in Hannover das Zukunftsprogramm "TUI 2022" vor. DerFokus liegt auf Digitalisierung und Wachstum in neuen Märkten. DasZiel ist, in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde zusätzlichenUmsatz zu generieren und eine Millionen neue Kunden zu erreichen. TUIwill nicht nur das Kerngeschäft mit Hotels und Kreuzfahrten und inden angestammten Märkten und Geschäften weiter ausbauen. Wachstumsoll insbesondere durch das Erschließen neuer Quellmärkte generiertwerden. Viele dieser Märkte wie Spanien, Portugal, Brasilien undChina sind heute bereits Urlaubsdestinationen für TUI. DieEntwicklung dieser Destinationen auch als Quellmarkt soll mit demneuen Zukunftsprogramm "TUI 2022" konsequent ausgebaut werden. Dieserfolgt weitestgehend digital, auf Basis einer standardisierten,weltweit skalierbaren einheitlichen Softwarearchitektur und durch dieglobale Expansion der starken Dachmarke TUI."TUI wird digitaler, TUI wird noch internationaler", fasst Joussendie Ziele zusammen. "Märkte wie Asien und Südamerika sind Regionender Welt mit stark wachsenden Mittelschichten, für die sich mitwachsendem Wohlstand neue Möglichkeiten eröffnen, um zu reisen unddie Welt zu entdecken. In diesen Märkten wollen wir die Expansionunserer Marke vorantreiben."Hinweis: Die vollständige Rede von Fritz Joussen zurHauptversammlung ist auf der Webseite der TUI Group unterwww.tuigroup.com abrufbar.