"TU4U - SelfE": "Hochschulperle Spezial" geht im Mai an die Technische Universität Chemnitz

Essen/Berlin (ots) - Die "Hochschulperle Spezial" des Stifterverbandes geht im Mai an die Technische Universität Chemnitz. Die sächsische Hochschule unterstützt ihre Studierenden mit dem Projekt "TU4U - SelfE" (self organised E-Learning) in der aktuellen Corona-Krise beim Onlinestudium. Denn die fehlende Struktur des Präsenz-Studienalltags, der mangelnde persönliche Austausch im Hörsaal und in Lerngruppen oder der oft herausfordernde Umgang mit den vielen neuen Online-Tools führen bei vielen Lernenden zu Motivationsverlust und Aufschiebeverhalten. "TU4U - SelfE" hilft ihnen dabei, sich in den eigenen vier Wänden besser zu organisieren und motivierter zu arbeiten.Ein Webportal gibt Tipps zum selbstbestimmten Lernen von zu Hause aus, berät zum Umgang mit der lästigen Aufschieberitis und bei der Umsetzung von Schreibprojekten. Denn für das Studium zu lernen und eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen ist für viele Studierende ein meist eher einsamer Prozess - eine Herausforderung, die durch die Corona-Krise aktuell noch verstärkt wird.Eine zusätzliche Beratung im Webroom, per Telefon oder E-Mail leistet individuelle, überfachliche Unterstützung bei allen Fragen rund ums Studium oder zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben. So können belastete Studierende gemeinsam mit Experten vertraulich an ihren Schwierigkeiten im Selbststudium arbeiten.Um die eigenen Kompetenzen und Soft Skills auch im digitalen Sommersemester weiterzuentwickeln, aber auch zur Bekämpfung von Prüfungsängsten, bietet das Projekt "TU4U - SelfE" außerdem Online-Workshops, Studiencoaching sowie eine virtuelle Schreibwoche an. Für die internationalen Studierenden werden einige der Angebote auch in englischer Sprache abgehalten.Online-Lernräume für die Fächer Mathematik und Informatik ermöglichen zudem fachlichen Austausch und tutorielle Unterstützung bei Fragen zu Vorlesungen und Übungen."Die Technische Universität Chemnitz hat in der Corona-Krise schnell reagiert und bestehende analoge Betreuungsangebote in niedrigschwellige Onlineformate überführt", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Spezial" im Mai an die TU Chemnitz zu vergeben. "Das Projekt 'TU4U - SelfE' hilft den Studierenden dabei, auch in dieser herausfordernden Situation erfolgreich zu lernen, an den eigenen Kompetenzen zu arbeiten und individuelle Tiefs auch im Lockdown mit Hilfe professioneller Beratung zu bewältigen."Weitere Informationen:http://www.tu-chemnitz.de/selfeÜber die HochschulperleDer Stifterverband zeichnet jeden Monat innovative Projekte an Hochschulen aus. Die Aktion Hochschulperle soll diese vorbildlichen Projekte stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. 2020 steht die Auszeichnung unter dem Leitbegriff Offene Wissenschaft. Ziel der auszuzeichnenden Initiativen und Projekte soll es sein, Innovationen zu fördern und den gesellschaftlichen Nutzen von Wissenschaft zu stärken. Von April bis Juni 2020 vergibt der Stifterverband zusätzlich dreimal eine "Hochschulperle Spezial". Die mit jeweils 1.000 Euro dotierte Auszeichnung prämiert innovative Ideen, die dabei helfen, die aktuellen Herausforderungen bei Forschung und Lehre in Zeiten der Corona-Krise an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland zu meistern.http://www.hochschulperle.dehttp://www.stifterverband.org/hochschulperle-spezialPressekontakt:Nina KollasT 030 322982-305presse@stifterverband.de http://www.stifterverband.orgSara RodefeldTechnische Universität ChemnitzT 0371 531-39187sara.rodefeld@phil.tu-chemnitz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18931/4611292OTS: Stifterverband für die Deutsche WissenschaftOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell