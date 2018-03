TTServices erhält Dienstleistungsauftrag für kanadische Visumsantragszentren in 21 Ländern auf dem amerikanischen Kontinent

London (ots/PRNewswire) -Public Services and Procurement Canada hat im Namen vonImmigration, Refugees and Citizenship Canada einen Vertrag für eineder sechs Regionen, die im letzten Jahr ausgeschrieben wurden, anTTServices vergeben. TTServices wurde Region 3 zugesprochen, die 21Länder auf dem amerikanischen Kontinent mit einem Netzwerk aus 30Visumsantragszentren umfasst. Für TTServices ist dies die ersteAuftragsvergabe aus Kanada und ein bedeutender Meilenstein.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/656423/TTServices_Logo.jpgChristabel Silva, Geschäftsführerin von TT Visa Services Limited,kommentierte: "Wir sind hocherfreut über den Vertrag mit Kanada undfreuen uns darauf, das Projekt fristgerecht umzusetzen und die hohenAnsprüche Kanadas bezüglich Leistungserbringung undSicherheitsanforderungen zu erfüllen."Informationen zu TTServices- 2000: Gründung von TTServices als Unternehmen in Privatbesitz mitSitz in Indien.- Dezember 2012: Übernahme von TTServices durch TUI AG.- September 2016: Übernahme von TTServices als Teil der HotelbedsGroup durch ein Private-Equity-Konsortium, dem Cinven Partners undCanada Pension Plan Investment Board angehören.- August 2017: Übernahme von TTServices durch Kuoni Asian Investments(Mauritius) Limited.- Das operative Geschäft von TTServices ist nach internationalanerkannten Standards zertifiziert: ISO 9001:2015 fürQualitätsmanagementsystem, ISO 27001:2013 fürInformationssicherheitsmanagementsystem sowie ISO 14001:2004 fürUmweltmanagementsystem.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ttsvisas.comPressekontakt:+971-54-497-7675Original-Content von: TTServices, übermittelt durch news aktuell