TTI veröffentlicht Ergebnis des ersten Halbjahres 2017 in Rekordhöhe

Weltweites Wachstum bei kabellosen Produktinnovationen undanhaltend starke Entwicklung in unserem Geschäftsfeld Power EquipmentUmsatzwachstum7,3 % und Gewinnsteigerung15,5 %Hongkong (ots/PRNewswire) -Eckdaten2017 2016USD USD VeränderungMio. Mio.Umsatz 2.882 2.686 +7,3 %Bruttogewinnmarge 36,6 36,1 +50Bp.% %GVZS 233 201 +15,4 %Gewinnbeteiligung 204 177 +15,5 %der AktionäreErgebnis je Aktie 11,17 9,69 +15,3 %(US-Cent)Interimsdividende 3,57 2,57 +38,8 %je Aktie(ungefähr,US-Cent)- Umsatzsteigerung von 7,3 % auf neuen Rekord von 2,9 Milliarden USD- Um Währungseffekte bereinigte Umsatzsteigerung von 8,1 %- Weiterhin äußerst dynamisches Wachstum des MILWAUKEE-Geschäfts(20,1 %, um Währungseffekte bereinigt)- Zweistellige Umsatzsteigerung des RYOBI-Geschäfts- Verbesserung der Bruttomarge auf 36,6 %, eine Steigerung um 50Basispunkte- Anstieg des Nettogewinns um 15,5 %, was ein zweistelliges Wachstumim achten Halbjahr in Folge bedeutetDas in Hongkong ansässige, weltweit tätige Unternehmen fürElektrogeräte und Bodenpflege Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI"oder die TTI-Gruppe) (Börsencode: 669, ADR-Symbol: TTNDY) weist fürdas erste Halbjahr 2017 erneut ein Rekordergebnis mit starkemUmsatzwachstum und ausgezeichneter operativer Produktivität aus. BeiUmsatz, Bruttogewinn und Nettoertrag wurden in dem BerichtszeitraumRekordergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg um 7,3 % auf 2,9Milliarden USD bzw. 8,1 % vor Bereinigung um Währungseffekte. DieNettogewinnmarge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 7,1 % desUmsatzes (6,6 % im ersten Halbjahr 2016). Vor Bereinigung umWährungseffekte wurden in allen geografischen Regionen Umsatzzuwächsegemeldet.Die Bruttomarge stieg um 50 Basispunkte auf 36,6 % des Umsatzes.Damit erhöhte sie sich im neunten Berichtszeitraum infolge. DieZuwächse stützen sich auf positive Margenbeiträge der Neuproduktesowie schlanke Fertigungsprozesse und Automatisierung, globaleBeschaffungsprogramme und laufende Initiativen für Effizienzgewinnebei der Lieferkette. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg um15,3 % auf 11,17 US-Cent.Das größte Geschäftsfeld von TTI, Powere Equipment, verzeichnetemit einer Steigerung von 11,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2016ein starkes erstes Halbjahr. Der Umsatz unseresMILWAUKEE-Industriegeschäfts erhöhte sich vor Bereinigung umWährungseffekte um 20,1 %. Die Geschäftsbereiche Consumer Power Toolsund Outdoor Products erwirtschafteten ebenfalls ein solides Wachstum,angeführt von dem branchenführenden Akkusystem RYOBI ONE+. DieseLeistung ist auf die Einführung neuer Produkte, starkeAccount-Partnerschaften, geografische Expansion und gezieltesEndbenutzermarketing zurückzuführen.Joseph Galli, CEO von TTI, gab folgenden Kommentar: "UnsereStrategie der Marktführerschaft bei Akkugeräten und der unermüdlichengeografischen Expansion trägt Früchte. Durch kabellose Technologieund Innovation mit den führenden Akkusystemen von MILWAUKEE und RYOBIONE+ erzeugen wir Nachfrage und erweitern unsere Marktabdeckung. DieUmsetzung dieser Strategie setzt das riesige Potenzial von TTI freiund führt zu Wachstum, das dem Markt davoneilt."Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: "Nach einem weiterenRekordergebnis für das Halbjahr beginnt TTI das zweite Halbjahr mitungebrochener Dynamik. Die konsequente und strategische Ausrichtungauf starke Marken, innovative Produkte, herausragende betrieblicheLeistungen und außerordentliche Mitarbeiter werden auch im zweitenHalbjahr und darüber hinaus zu Wachstum und verbesserter Ertragskraftbeitragen."Informationen zu TTIDas 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse von Hongkongnotierte Unternehmen TTI ist ein weltweit führender Anbieter vonEndverbraucherprodukten, Fachartikeln und industriellen Produkten,darunter Elektrowerkzeuge, Motorgeräte für die Garten- undForstwirtschaft, Bodenpflegegeräte und Zubehör. Zu den bedientenBranchen zählen Heimarbeit, Bau, Wartung, Industrie undInfrastruktur. TTI unterstützt den Wandel hin zu kabellosen,akkubetriebenen arbeitssparenden Produkten.Die konsequente und strategische Ausrichtung auf starke Marken,innovative Produkte, außerordentliche Mitarbeiter und herausragendebetriebliche Leistungen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Dasbeeindruckende Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge,Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE, AEG und RYOBI,Produkte der Marken RYOBI und HOMELITE für den Außenbereich, Layout-und Messgeräte der Marke EMPIRE sowie Bodenpflegeprodukte und -geräteder Marken HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.TTI ist eine der Aktien des MSCI All Country World Index (ACWI),FTSE Developed Index und Hang Seng Composite LargeCap Index unter demHang Seng Composite Size Index. Weitere Informationen finden Sieunter www.ttigroup.com.Alle genannten Marken (mit Ausnahme von AEG und RYOBI) gehören derTTI Group. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.)und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. 