TTI mit starker Performance im ersten Halbjahr, meldet Rekordumsatz

Neue Produkte alsstarkeWachstumstreiberEckdaten2019* 2018*USD USDMio. Mio. VeränderungUmsatz 3.728 3.431 +8,7Bruttogewinnmarge 37,6 37,1 % +50% Bp.EBIT 314 281 +11,9Gewinnbeteiligung 285 255 +11,9der Aktionäre %Ergebnis je Aktie 15,61 13,89 +12,4(US-Cent) %Interimsdividende 5,79 4,89 +18,4je Aktie %(ungefähr,US-Cent)*Für die 6 Monatemit Ende 30. Juni- Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2019 von 3,7 Mrd. USD, ein Zuwachsvon 10,7 % in Lokalwährung- Nettogewinn wächst mit 11,9 % weiterhin stärker als Umsatz,angetrieben von der 11. Verbesserung der Bruttogewinnmarge imersten Halbjahr in Folge- Diszipliniertes Wirtschaften mit Umlaufkapital ergibt Umlaufkapitalvon 18,4 % des Umsatzes- Vorzeigesparte Milwaukee Tool wächst weiterhin um mehr als 20 % inLokalwährungHongkong (ots/PRNewswire) - Der globale Elektro- undBodenpflegegerätehersteller Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI"oder die "Group") (Aktienkürzel: 669, ADR-Symbol: TTNDY) mitHauptsitz in Hongkong meldete die Ergebnisse für die sechs Monate mitEnde 30. Juni 2019. Die Zahlen der Group für das erste Halbjahr warenerneut auf Rekordniveau: Der Umsatz stieg um 8,7 %, das EBIT und derNettogewinn stiegen um jeweils 11,9 % und der Gewinn je Aktie stiegum 12,4 % auf ungefähr 15.61 US-Cent. Der Umsatz stieg um 10,7 % inLokalwährung. Haupttreiber der starken Performance im ersten Halbjahrwaren neue Produkte, eine Kategorieerweiterung und eine geografischeExpansion. Die Bruttogewinnmarge stieg in der ersten Jahreshälfte imelften Jahr in Folge von 37,1 % auf 37,6 % (Zuwachs von 50 Bp.). TTIsdiszipliniertes Wirtschaften mit Umlaufkapital lieferte wiederum einesolide Performance von 18,4 % des Umsatzes. Der Aufsichtsratempfiehlt eine Zwischenausschüttung von 45,00 HK-Cent (ca. 5,79US-Cent) je Aktie gegenüber 38,00 HK-Cent (ca. 4,89 US-Cent) je Aktiein 2018, was einem Zuwachs von 18,4 % entspricht.Das Segment Power Equipment setzte mit einem Wachstum von 14,3 %in Lokalwährung (Umsatz von 3,3 Mrd. USD) seine Dynamik ungebrochenfort. Neue Produkte, eine geografische Expansion und der Einstieg inneue Produktkategorien trugen alle zu der ausgezeichneten Performancebei. Unsere Vorzeigesparte Milwaukee Tool verzeichnete erneut einglobales Wachstum von über 20 % in Lokalwährung, während derGeschäftsbereich Power Equipment mit einem zweistelligen Wachstum denMarkt übertraf. Der Geschäftsbereich Floor Care liegt imAufwärtstrend mit strategischem Fokus auf unseren kabellosenStaubsaugern, Teppichreinigungsprodukten und unserem Lösungsangebotder nächsten Generation.Ein weiteres Highlight für das erste Halbjahr war unseregeografische Expansion; das europäische Team lieferte einbeeindruckendes Wachstum von 14,2 % in Lokalwährung, angeführt vonMilwaukee Tool mit einem Wachstum von mehr als 25 %. Im Rest der Weltlieferten unsere australischen und asiatischen Unternehmen erneut einüberdurchschnittliches Marktwachstum von 12,8 %. UnserGeschäftsbereich Nordamerika lieferte wieder ein herausragendesWachstum von 9,7 %, wobei Milwaukee Tool USA sich um mehr als 20 %und Kanada mehr als 28 % verbesserte.Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: "Wir freuen unsaußerordentlich über ein weiteres Halbjahr mit ausgezeichnetemWachstum. Unser erweitertes globales Produktionsnetz und eineerstklassige Lieferkette liefern konsistente Produktivitätsgewinne.Wir sind gut aufgestellt für ein erfolgreiches zweites Halbjahr undinsbesondere eine erfolgreiche Zukunft."Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: "Die Entwicklung neuerProdukte ist eine der größten Stärken von TTI, und wir treiben dieErweiterung des Produktsortiments stetig voran. Wir investierenweiter in diesen dynamischen, durchgängig konzipierten Prozess, damitwir über Monate und Jahre kontinuierlich neue Produkte mit hoherMarge und hochmodernen Technologien herausbringen können. Mit einemstarken Neuprodukteprogramm, einem ausgezeichneten Team und einemstarken Markenportfolio sind wir auch in Zukunft für ausgezeichneteErgebnisse aufgestellt."Informationen zu TTIDas 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse von Hongkongnotierte Unternehmen TTI ist ein weltweit führender Anbieter vonAkku-Technologien für Endverbraucherprodukte, Fachartikel undindustrielle Produkte, darunter Elektrowerkzeuge, Motorgeräte für dieGarten- und Forstwirtschaft, Bodenpflegegeräte und Zubehör. Zu denbedienten Branchen zählen Heimarbeit, Bau, Wartung, Industrie undInfrastruktur. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategischeSäulen: starke Marken, innovative Produkte, herausragende Mitarbeiterund operative Spitzenleistung. Diese spiegeln eine langfristige,expansive Vision über den Fortschritt kabelloser Technologie wider.Die weltweite Wachstumsstrategie, basierend auf konsequenterVerfolgung von Produktinnovation, hat TTI an die Spitze seinerBranchen gebracht. Das beeindruckende Markenportfolio von TTI umfasstElektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE, AEGund RYOBI, Produkte der Marken RYOBI und HOMELITE für denAußenbereich, Layout- und Messgeräte der Marke EMPIRE sowieBodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER, ORECK, VAX undDIRT DEVIL.TTI zählt zu den konstituierenden Aktientiteln des Hang SengIndex, FTSE Developed Index und MSCI ACWI Index. WeitereInformationen finden Sie unter www.ttigroup.com.Alle genannten Marken (mit Ausnahme von AEG und RYOBI) gehören derGroup. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) undwird im Rahmen einer Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetrageneMarke von Ryobi Limited und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet.Wenden Sie sich bei Anfragen an:Techtronic Industries Co. Ltd. 