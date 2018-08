TTI meldet Rekordergebnisse für 1. Halbjahr 2018

Organisches Wachstum bringt Rekordergebnisse Umsatz steigt um 19,1% und Gewinn steigt um 24,6 %Hongkong (ots/PRNewswire) -Wichtigste Punkte2018 2017US$' US$' VeränderungMillionen MillionenUmsatz 3.431 2.882 +19,1 %Bruttogewinnmarge 37,1 % 36,6 % + 50 Bp.EBIT 281 233 +20,7 %Den Eigentümern 255 204 +24,6 %des UnternehmenszuzurechnenderGewinnErgebnis je Aktie 13,89 11,17 +24,4 %(US$-Cents)Interimsdividende 4,89 3,57 +36,9 %je Aktie (ca.US$-Cents)- Organisches Wachstum bringt Rekordergebnisse- Umsatz wuchs um 19,1 % an und Nettogewinn stieg um 24,6 %- Bruttomarge verbesserte sich im zehnten aufeinanderfolgenden Jahrin der ersten Jahreshälfte von 36,6 % auf 37,1 %- MILWAUKEE setzte starke Wachstumsdynamik mit einer herausragendenUmsatzsteigerung von 29,8 % fort- RYOBI ONE+ hielt zweistelliges Umsatzwachstum aufrecht- Geschäftsbereich Bodenpflege und -geräte (Floor Care andAppliances) erzielte zweistelliges Umsatzwachstum von 12,9 %Das in Hongkong niedergelassene global tätige Unternehmen fürElektrogeräte und Bodenpflege Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI"/TTI Group) (Börsenkürzel: 669, ADR-Symbol: TTNDY) hat zum neunten Malin Folge im ersten Halbjahr Rekordumsätze und Nettogewinne erzielt.Dies ist das Ergebnis eines strategischen Hintergrunds, der sich ausstetiger Innovation, kontinuierlicher operativer Verbesserung,herausragenden Mitarbeiter und einem starken Markenportfoliozusammensetzt. Die Umsätze in der ersten Jahreshälfte beliefen sichauf 3,4 Milliarden US$, was einem Anstieg von 19,1 % gegenüber demvorangegangenen Berichtszeitraum entspricht, während dieNettogewinnmarge sich um 30 Basispunkte verbesserte. DieBruttogewinnmarge verbesserte sich im zehnten Jahr in Folge bei denpositiven Zuwächsen, was auf den laufenden Fluss an Neuprodukten unddie Produktivität zurückzuführen ist. Durch konsequente Umsetzung hatTTI exzellentes Umsatzwachstum angekurbelt und gleichzeitig dieErträge vor Zinsen und Steuern um 20,7 % auf 281 Millionen US$gesteigert. Das Unternehmen setzte ebenfalls die effizienteVerwaltung des Betriebskapitals in Höhe von 17,0 % der Umsätze fort,im Vergleich zu 19,1 % der ersten Hälfte des Vorjahres. Der denAktionären zurechenbare Nettogewinn lag bei 255 Millionen US$, waseinem Anstieg von 24,6 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg desunverwässerten Ergebnisses je Aktie von 24,4 % auf 13,89 US$-Centsentspricht.Das größte Geschäftssegment von TTI, die Sparte Elektrogeräte(Power Equipment) konnte seine zweistelligen Wachstumszahlen imersten Halbjahr mit 3,0 Milliarden US$ an weltweitem Umsatzaufrechterhalten, was eine Erhöhung von 20,1 % im Vergleich zumentsprechenden Vorjahreszeitraum 2017 bedeutet. Vorangetrieben wurdedieses starke Wachstum durch das Engagement für kabellose Technologiesowie die stetige Einführung von Neuprodukten, die Erweiterung neuerProduktkategorien wie kabellose Rasenmäher, den Aufbau vonKundenpartnerschaften, die Ergänzung neuer Vertriebskanäle, diegeografische Expansion und die Fokussierung auf den Wandel derEndnutzer. MILWAUKEE bleibt weiterhin an vorderster Front derkabellosen Revolution und lieferte ein außergewöhnliches Wachstum von29,8 % in der ersten Jahreshälfte, während die GeschäftsbereicheVerbraucherelektrogeräte (Consumer Power Tool) undAußenbereich-Produkte (Outdoor Product) beide ein zweitstelligesWachstum aufwiesen, hauptsächlich aufgrund der Ausdehnung derkabellosen Produktplattformen RYOBI ONE+ und 40V. Die frühe Phaseunserer strategischen Ausrichtung im Segment für Bodenpflege und-geräte nimmt langsam, aber stetig und mit ermutigendenUmsatzzuwächsen von 12,9 % Fahrt auf.Herr Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: "Wenn man die zweiteJahreshälfte und die Zukunft im Blick hat, ist es eindeutig, dass dieDynamik im gesamten Unternehmen TTI spannende Ergebnisse verspricht.Unser Unternehmen floriert, weil wir ehrgeizig unsere äußerstgezielte Strategie umsetzen, die das Fundament für unserbranchenführendes Wachstum gelegt hat. TTI ist Vorreiter des weltweitschnellsten Wandels hin zu kabelloser Technologie, die die altenTechnologien ersetzen, neue Kategorien erschließen und die von unsbedienten Branchen ausdehnen wird. Unsere Unternehmensaussicht füreine kabellose Zukunft ist riesig."Herr Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: "Wir sind durchunseren Wachstumskurs hoch motiviert und optimistisch. Wir erwarten,dass unsere kabellose Geschäftssparte weiterhin der treibende Faktorbleibt und mit beispiellosen Raten wachsen wird - aufgrund unsererSpitzentechnologie. Unser langfristiges Ziel bei TTI ist der Aufbaueines unanfechtbaren Wettbewerbsvorteils mithilfe derFührungsstellung für kabellose Produkte, herausragenderorganisatorischer Entwicklung und unübertroffenen operativenLeistungen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Geschäft in dennächsten Jahren weiterhin beste Ergebnisse zeigen wird."Informationen zu TTIDas 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse Hong Kong Limitednotierte Unternehmen TTI ist weltweit bei kabellosen Technologienführend, die von Elektrogeräten, Elektroausrüstung für denAußenbereich, Bodenpflegegeräten und -zubehör für Verbraucher sowieprofessionelle und industrielle Anwender in den BranchenHeim/Haushalt, Bauwesen, Instandhaltung sowie in Industrie undInfrastruktur reichen. Das Unternehmen stützt sich auf vierstrategische Säulen: Starke Marken, innovative Produkte, operativeLeistung und herausragende Mitarbeiter, die eine langfristige,expansive Vision über den Fortschritt kabelloser Technologiewiderspiegeln. Die weltweite Wachstumsstrategie, basierend aufkonsequenter Verfolgung von Produktinnovation, hat TTI an die Spitzeseiner Branchen gebracht. Das beeindruckende Markenportfolio von TTIumfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handgeräte der MarkenMILWAUKEE, AEG und RYOBI, Produkte der Marken RYOBI und HOMELITE fürden Außenbereich, Layout- und Messgeräte der Marke EMPIRE sowieBodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER, ORECK, VAX undDIRT DEVIL.TTI ist einer der Aktientitel des MSCI All Country World Index(ACWI), des FTSE Developed Index und des Hang Seng Composite LargeCapIndex unter dem Hang Seng Composite Size Index. 