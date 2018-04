TTI ist mit seiner Leistung für die erste Hälfte 2018 weiterhin auf dem besten Wege

Hongkong (ots/PRNewswire) - Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI"oder die "Gruppe") (Hongkong Aktiencode: 669, ADR-Kürzel: TTNDY)bestätigt stolz, dass die Gruppe mit ihrer Leistung für die ersteHälfte 2018 auf gutem Wege ist.Nach der kürzlichen Inflation bei Rohstoffen ist TTI hocherfreutzu berichten, dass die Produktivitätsinitiativen und dieMarkteinführung neuer Produkte mit hohen Bruttomargen wie geplantverlaufen und der Rohstoffinflation entgegenwirken.Außerdem freut sich die Gruppe über ihr hervorragendes Ergebnis imBereich der kabellosen Outdoor-Produkte, die großes Potenzialaufweisen.Informationen zu TTIDas 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse von Hongkongnotierte Unternehmen TTI ist weltweit bei kabellosen Technologienführend. Dies umfasst Elektrowerkzeuge, Elektroausrüstung für denAußenbereich, Bodenpflegegeräte und -zubehör für Verbraucher sowieprofessionelle und industrielle Anwender im Wohnbereich, im Bauwesen,in der Instandhaltung sowie in der Industrie und derInfrastrukturbranche. Das Unternehmen stützt sich auf vierstrategische Treiber: Marken, Innovation, betriebliche Tätigkeit undMenschen, die eine langfristige, expansive Vision für den Fortschrittkabelloser Technologie widerspiegeln. Die weltweiteWachstumsstrategie basierend auf kontinuierlicher Produktinnovationhat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht. Das beeindruckendeMarkenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör undHandwerkzeuge der Marken MILWAUKEE, AEG und RYOBI, Produkte derMarken RYOBI und HOMELITE für den Außenbereich, Layout- undMessgeräte der Marke EMPIRE sowie Bodenpflegeprodukte und -geräte derMarken HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.TTI ist eine der Aktien des MSCI All Country World Index (ACWI),FTSE Developed Index und Hang Seng Composite LargeCap Index unter demHang Seng Composite Size Index. Weitere Informationen finden Sieunter www.ttigroup.com.Alle genannten Warenzeichen, außer die von AEG und RYOBI, sindEigentum der Gruppe. AEG ist ein eingetragenes Warenzeichen von ABElectrolux (publ.) und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. RYOBIist ein eingetragenes Warenzeichen von Ryobi Limited und wird imRahmen einer Lizenz verwendet.Anfragen bitte an:Techtronic IndustriesCo. Ltd.Isabella ChanTel.: (852) 2402 6495E-Mail:isabella.chan@tti.com.hkWebsite:www.ttigroup.comStrategic FinancialRelations LimitedVeron Ng +(852) veron.ng@sprg.com.hk28644831Isabel Kwok +(852) isabel.kwok@sprg.com.hk28644824Davis Li +(852) davis.li@sprg.com.hk28644892Website:www.sprg.com.hkOriginal-Content von: Techtronic Industries Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell