TTBL und DOSB New Media verlängern Vertrag / Tischtennis-Deutschland.TV neue Heimat der TTBL und der nationalen Tischtennis-Community

Unterföhring (ots) - Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) und dieDOSB New Media GmbH, Betreiberin des Online-SendersSportdeutschland.TV, setzen ihre Zusammenarbeit mindestens vierweitere Jahre fort. Die TTBL wird somit zum Aushängeschild der neuenPlattform Tischtennis-Deutschland.TV. Der Produktionsstandard derLive-Übertagungen wird deutlich erhöht, eine vermehrte TV-Präsenzangestrebt.Eine neue Plattform, ein höherer Produktionsstandard derLive-Übertragungen im Internet und das Ziel der vermehrtenTV-Präsenz: Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) und die DOSB New MediaGmbH intensivieren ihre Zusammenarbeit und verlängern den bestehendenVertrag um vier weitere Jahre.Damit zeigt die DOSB New Media GmbH auch zukünftig alle Spiele derstärksten Liga Europas live - und zwar aufTischtennis-Deutschland.TV. Die neue sportartenspezifische Plattformgeht pünktlich zum 1. Spieltag der TTBL an den Start. Mit denDeutschen Einzel-Meisterschaften und den German Open, einemhochkarätigen Turnier auf der ITTF World Tour, hatTischtennis-Deutschland.TV weitere Highlights im Angebot.Auch im technischen Bereich gibt es zahlreiche Neuerungen, um dieDynamik des schnellsten Rückschlagsports der Welt noch besser zutransportieren. So werden alle Spiele der TTBL mit mehreren Kamerasund Slow-Motion-Aufnahmen produziert. Bei vielen Partien ist außerdemein Live-Kommentar geplant, der die Übertragung zusätzlich aufwertet.Ein besonderes Highlight ist derzeit noch in der Entwicklung: ImLaufe der Vorrunde erhält der Nutzer die Möglichkeit, sich seineeigene Konferenz zusammenzustellen und mithilfe einerMultichannel-Funktion selbst von Halle zu Halle zu wechseln."Wir sind froh, die DOSB New Media GmbH weiterhin als starkenPartner an unserer Seite zu haben", sagt TTBL-Geschäftsführer NicoStehle. "Mit Tischtennis-Deutschland.TV gibt es nun eine zentraleAnlaufstelle für alle Tischtennisfans in Deutschland, wodurch sichunsere Reichweite im Onlinebereich hoffentlich noch einmal erhöhenwird - auch dank des deutlich gestiegenen Produktionsstandardsunserer Livestreams, auf den wir sehr stolz sind. Darüber hinaus istunser Ziel, dass wir in den nächsten Jahren sukzessiv mehr TV-Präsenzerreichen und insbesondere mit unseren Top-Events auch live imFernsehen stattfinden.""Wir freuen uns, dass wir mit Tischtennis-Deutschland.TV dienächste sportartenspezifische Plattform launchen können und damit denBedürfnissen unserer Nutzer nachkommen. Wir führen damit konsequentunsere Strategie der sportartenspezifischen Webseiten fort", soDOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Dass wir mit derTTBL als Aushängeschild der Webseite den bestehenden Vertragverlängern konnten, ist umso erfreulicher. Gemeinsam mit der TTBLwollen wir versuchen, Tischtennis einer breiteren Fanbase zugänglichzu machen, auch durch mögliche TV-Präsenz."Saisonstart der TTBL ist am Freitag, 17. August um 19.30 Uhr. Dannempfängt der deutsche Rekordmeister und amtierendeChampions-League-Sieger Borussia Düsseldorf um Topstar Timo Boll denTTC RhönSprudel Fulda Maberzell. Übertragen wird der Auftakt in den1. Spieltag der Saison 2018/19 mit mehreren Kameras und Kommentatorlive auf www.tischtennis-deutschland.tv/ttbl.Über Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vomDeutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender.Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt indie Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken,Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen undOn-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programmumfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverseBundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen undHintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und dieMenschen und Geschichten dahinter.Über die DOSB New Media GmbHDie DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinterSportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverbanddes Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hatdas Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für dendeutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt derUnternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungenauf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zurProSiebenSat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbHvon den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer.Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Über die TTBL Sport GmbHDie TTBL Sport GmbH mit Sitz in Fulda plant und organisiert denSpielbetrieb der 1. Tischtennis-Bundesliga der Herren (TTBL), dieSpiele des Deutschen Tischtennis-Pokals ab der 1. Hauptrunde und diedamit verbundenen Veranstaltungen (TTBL-Finale, Pokal-Finale). Sieist darüber hinaus verantwortlich für die Vermarktung der Liga sowiedie Rechteverwertung für TV- und Internetübertragungen im In- undAusland. Ihre Aufgabe ist es, die TTBL als beste nationale LigaEuropas stetig weiterzuentwickeln. 