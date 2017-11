TSX nimmt Absichtserklärung für Emittentenangebot zum Normalkurs an

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) -Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA) gab heute bekannt,dass die Börse von Toronto (Toronto Stock Exchange, "TSX") seineAbsichtserklärung angenommen hat, ein Emittentenangebot zumNormalkurs zu unterbreiten (die "Erklärung"). Entsprechend dieserErklärung kann Magna 35.800.000 seiner eigenen Stammaktien (das"Angebot") erwerben, was in etwa 10 % seines Streubesitzes ausmacht.Zum Stichtag des 3. November 2017 hatte Magna 360.859.902ausgeschüttete und im Umlauf befindliche Stammaktien, einschließlicheines Streubesitzes von 358.161.799 Stammaktien.Die vorrangigen Zielsetzungen bei dem Angebot sind Käufe zurAnnullierung der Aktien sowie Käufe zur Finanzierung deraktienbasierten Zusatzvergütungen oder Vergütungsprogramme von Magnabzw. der Verpflichtungen Magnas aufgrund seiner aufgeschobenenGewinnverteilungsprogramme. Magna kann seine eigenen Stammaktiengelegentlich aufkaufen, wenn das Unternehmen die Preise seinerStammaktien als attraktiv ansieht und den Kauf als eine angemesseneNutzung der Geldmittel im besten Interesse des Unternehmensbetrachtet.Das Angebot wird am 15. November 2017 in Kraft treten undspätestens am 14. November 2018 auslaufen. Alle Käufe von Stammaktienim Rahmen des Angebots können auf der TSX zu dem jeweils aktuellenMarktpreis erfolgen und unterliegen gemäß Bestimmung 10b-18 desUS-amerikanischen Wertpapiergesetzes (U.S. Securities Exchange Act)von 1934 den Regelungen und Richtlinien der TSX oder der New YorkerBörse (New York Stock Exchange, "NYSE"). Käufe können darüber hinausüber alternative Handelssysteme in Kanada bzw. den USA oder im Rahmenprivater Vereinbarungen oder unter einem speziellenAktienrückkaufprogramm aufgrund einer von derWertpapieraufsichtsbehörde ausgestellten Ausnahmeverfügung nach einemEmittentenangebot erfolgen. Käufe, die im Rahmen privaterVereinbarungen oder eines speziellen Aktienrückkaufprogramms aufBasis einer Ausnahmeverfügung hinsichtlich eines Emittentenangebotszustande kommen, können zu niedrigeren als den aktuellen Marktpreisenerfolgen.Die Regelungen und Richtlinien der TSX umfassenEinschränkungen in Bezug auf die Anzahl von Aktien, die im Rahmen desAngebots gekauft werden können. Diese Werte basieren auf dendurchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien an derTSX. Auf ähnliche Weise erlegen die Safe-Harbor-Bedingungen derRegelung 10b-18 gewisse Begrenzungen hinsichtlich der Anzahl vonAktien auf, die pro Tag an der NYSE gekauft werden dürfen.Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeverfügungen für Blockkäufe beträgtdie Höchstanzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots pro Tag ander TSX gekauft werden können, infolge solcher Begrenzungen 226.838Aktien. Diese Zahl entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichenHandelsvolumens in den vorhergegangenen sechs Monaten (konkret907.353 Stammaktien) an der TSX. Vorbehaltlich bestimmterAusnahmeverfügungen für Blockkäufe beträgt die Höchstanzahl derAktien, die pro Tag an der NYSE gekauft werden können, 25 % desdurchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der letzten vierKalenderwochen vor dem Kaufdatum. Vorbehaltlich deraufsichtsbehördlichen Anforderungen wird die tatsächliche Anzahl derzurückgekauften Stammaktien und der Zeitpunkt solcher eventuellenKäufe weiterhin von Magna festgelegt, wobei zukünftigePreisbewegungen und andere Faktoren berücksichtigt werden. Alle Käufeunterliegen Magnas normalen Handelssperrfristen.Jegliche Käufe, diewährend dieses Blockzeitraums gekauft werden, sind ausschließlichentsprechend einem vorgegebenen automatischen Wertpapierkaufplan desUnternehmens durchzuführen.Magnas aktuelles Normal Course Issuer Bid (NCIB), das im November2016 zum Erwerb von 38.000.000 Stammaktion bekannt gegeben wurde,wird am 14. November 2017 auslaufen. Bei Handelsschluss am 3.November 2017 hatte Magna 25.267.201 Stammaktien zu einem gewichtetenDurchschnittspreis von 47,33 USD erworben. Käufe wurden über denfreien Markt oder über ein spezielles Aktienrückkaufprogramm aufgrundeiner von der Wertpapieraufsichtsbehörde ausgestelltenAusnahmeverfügung nach einem Emittentenangebot abgewickelt.ÜBER MAGNA INTERNATIONAL[1] - Wir sind ein führender, weltweittätiger Automobilzulieferer mit 328 Fertigungsbetrieben und 99Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29Ländern. Wir beschäftigen über 163.000 Mitarbeiter, die bestrebtsind, unseren Kunden mithilfe innovativer Produkte undHerstellungsverfahren auf höchstem Niveau einenüberdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzenumfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. UnsereProduktpalette beinhaltet Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze,Antriebsstränge, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsseund Dachsysteme, und wir verfügen über Elektronik- undSoftware-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktienwerden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York StockExchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sieauf unserer Website http://www.magna.com.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die, sofern essich nicht um die Wiedergabe von historischen Fakten handelt,"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbarenWertpapierrechts darstellen. Diese betreffen insbesondere zukünftigeRückkäufe unserer Stammaktien im Rahmen des Normal Course Issuer Bid(NCIB), einschließlich infolge privatrechtlicher Vereinbarungen odereines speziellen Aktienrückkaufprogramms gemäß einer von der OntarioSecurities Commission erlassenen Emittentenangebot-Ausnahmeverfügung.Zukunftsgerichtete Aussagen können Prognosen finanzieller und andererArt sowie Aussagen in Bezug auf unsere Zukunftspläne, Ziele oderwirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Annahmen auf Grundlage derVorgenannten beinhalten. Zur Kennzeichnung der zukunftsgerichtetenAussagen benutzen wir Wörter wie "möge", "würde", "könnte", "sollte","wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben","beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen","hochrechnen", "schätzen" und ähnliche Wörter, die auf zukünftigeErgebnisse oder Geschehnisse hinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagenbasieren auf den Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen,sowie auf Annahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsereErwartungen und unsere Wahrnehmungen historischer Trends, deraktuellen Bedingungen und erwarteter Entwicklungen formulieren, sowieauf anderen Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen fürangemessen halten. Ob allerdings die tatsächlichen Entwicklungen undErgebnisse mit unseren Erwartungen und Prognosen übereinstimmen,unterliegt einer Reihe von Risiken, Annahmen und Ungewissheiten, vondenen sich viele unserer Kontrolle entziehen und deren Auswirkungenschwer vorherzusagen sind. Zu diesen Risiken, Annahmen undUngewissheiten gehören unter anderem die Auswirkungen des Potentialsvon wirtschaftlichen Bedingungen oder eines längeren Zeitraumswirtschaftlicher Unsicherheit; ein Nachlassen desVerbrauchervertrauens, was in der Regel zu geringerenProduktionsmengen führt; Planungsrisiken aufgrund von sich schnellverändernden wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; gegen unserhobene rechtliche Ansprüche und/oder gegen uns eingeleitetebehördliche Maßnahmen; Kursschwankungen bei den entsprechendenWährungen; Änderungen von Gesetzen und staatlichen Vorschriften;Liquiditätsrisiken; die Unvorhersehbarkeit und die Fluktuation beiden Handelskursen für unsere Stammaktien; und weitere Faktoren, diein unserem Jahresbericht (Annual Information Form), der denWertpapieraufsichtsbehörden Kanadas vorgelegt wurde, oder in unseremJahresbericht (Annual Report) auf Formular 40-F, der bei derUS-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, sowie in denFolgeeinreichungen genannt sind. Bei der Bewertungzukunftsgerichteter Aussagen warnen wir den Leser davor,unverhältnismäßig viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zusetzen. Die Leser sollten besonders die zahlreichen Faktorenberücksichtigen, die eine erhebliche Abweichung der tatsächlichenErgebnisse oder Ereignisse von den Prognosen bewirken könnten.[(1)]Zahlen für Fertigungsbetriebe, Produktentwicklungs-,Konstruktions- und Vertriebszentren und Beschäftigte schließengewisse kapitalkonsolidierte Aktivitäten mit ein.ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President,Investor Relations, louis.tonelli@magna.com, 905.726.7035;ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIEN: Tracy Fuerst, Director of CorporateCommunications & PR, tracy.fuerst@magna.com, 248.631.5396Original-Content von: Magna International Inc., übermittelt durch news aktuell