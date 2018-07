TSVG: Ein guter Schritt, aber an entscheidender Stelle nicht genug / Bundeszahnärztekammer zum Terminservice- und Versorgungsgesetz

Berlin (ots) - Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) begrüßt denReferentenentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG).Dieser bringt in vielen Punkten Verbesserungen für die Patientinnenund Patienten. Die Vorhaben zur Sicherstellung der flächendeckendenVersorgung, insbesondere durch eine bessere Versorgung in ländlichenund strukturschwachen Regionen, sowie eine stärkere Nutzung derDigitalisierung im Versorgungsalltag sind positiv zu bewerten.Speziell im zahnärztlichen Bereich begrüßt die BZÄK, dassMehrkostenvereinbarungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)zukünftig auch im kieferorthopädischen Bereich zulässig sind, dieAbschaffung der Punktwertdegression und die lange anstehende Klärungder erlaubnisfreien Herstellung und Anwendung von Blutzubereitungendurch Zahnärzte.Deutlich kritisiert die BZÄK aber, dass der Entwurf keineRegelungen vorsieht, die dem Trend des Aufkaufs und der Gründung vonzahnärztlichen MVZ durch Großinvestoren zum Zweck des Aufbaus vonDentalketten Einhalt gebietet. Sie fordert die Bundesregierung auf,zeitnah entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.Die Zahnärzte sind sich einig, dass arztgruppengleichen MVZ diegesetzliche Grundlage entzogen und damit der Einstieg fachfremderGroßinvestoren in MVZ verhindert werden muss, da dies erheblichenegative Auswirkungen auf die Patientenversorgung hat.Die Bundeszahnärztekammer stellt fest, dass der Plan desGesetzgebers, dass MVZ das Problem der Unterversorgung im ländlichenRaum beheben, im zahnärztlichen Bereich nicht funktioniert hat - imGegenteil: MVZ werden vor allem in Ballungsräumen gegründet und übeneine Sogwirkung auf junge Zahnärzte aus. Durch das finanzielleEngagement von Großinvestoren, die zuallererst ihre Rendite im Augehaben, werden die Prinzipien der BZÄK von Freiberuflichkeit undPatientenschutz genauso untergraben wie ihre Ansprüche anNachhaltigkeit und Qualität. Die Zeit drängt, denn es droht dieGefahr, dass die persönliche Verantwortung des Zahnarztes und dieEinhaltung der Berufspflichten nicht mehr überwacht werden können.Der Referentenentwurf sieht Korrekturen bei MVZ vor, diese klammernjedoch die beschriebene Problematik völlig aus.Pressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150,E-Mail: presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell