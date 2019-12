TSR Inc: Das dürfte so richtig spannend werden!

Am 23.12.2019, 10:43 Uhr notiert die Aktie TSR Inc an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 3.7 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für TSR Inc entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die TSR Inc ist mit einem Kurs von 3,74 USD inzwischen +6,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -18,52 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die TSR Inc-Aktie hat einen Wert von 32,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,13). Wie auch beim RSI7 ist TSR Inc auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,13). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für TSR Inc.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 158,81 liegt TSR Inc auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (1 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 159,85 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.