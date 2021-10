TSM Aktie: Unternehmen kündigt Eröffnung einer Chipfabrik in Japan an!

Der Auftragschiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE:TSM) bereitet sich auf die Eröffnung einer Chipfabrik in Japan vor, um der weltweiten Krise bei Halbleiterchips zu begegnen, berichtet Nikkei Asia.

TSMC-CEO C.C. Wei bestätigte die Unterstützung seiner Kunden und der japanischen Regierung, um die Investition vorbehaltlich der Genehmigung durch den Aufsichtsrat voranzutreiben. Das Werk wird sich auf 22-nm- und 28-nm-Spezialtechnologien konzentrieren, die von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung