TSM Aktie: So kann eine Wiederholung des lähmenden Chipmangels in Zukunft vermieden werden!

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) sagte, dass die Automobilindustrie ihre “Just-in-time”-Lieferkettenpraktiken modernisieren muss, um eine ähnliche Halbleiterknappheit wie die aktuelle in Zukunft zu vermeiden, berichtete Reuters am Freitag.

Was geschah

Der weltgrößte Chiphersteller hat 2021 die Produktion für eine wichtige Automobil-Halbleiterkomponente inmitten der anhaltenden globalen Chip-Knappheit deutlich erhöht, so der Bericht.

TSMC gelang es, den Output für MCUs (Mikrocontroller) um 60% gegenüber dem Niveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung