TSG Hoffenheim launcht Lifestyle-Marke umoja (FOTO)

Zuzenhausen (ots) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Textil- undLifestyle-Marke umoja gegründet und am heutigen Donnerstag der Öffentlichkeitpräsentiert. Unter dem Motto "UNITY IN MOTION - Gemeinsam in Bewegung" soll dieim ostafrikanischen Uganda hergestellte Kleidung nicht nur Lifestyle, sondernauch eine klare Haltung symbolisieren. Der Begriff umoja kommt aus derugandischen Landessprache Swahili und bedeutet "Einheit"."Gemeinsam etwas bewegen, gemeinsam etwas erreichen, gemeinsam Haltung zeigenfür eine nachhaltige Entwicklung und als führender deutscher Fußballverein etwaszu geben für die Menschen und die Natur des afrikanischen Kontinents - dafürsteht die Marke umoja", sagt TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich. Bereits seitmehreren Jahren engagiert sich die TSG Hoffenheim auf dem afrikanischenKontinent mit verschiedenen Programmen. Im Rahmen der Zukunftsstrategie 'TSG istBewegung' kooperiert der Klub zudem seit mehr als einem Jahr mit demBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). "Dieneue Marke umoja möchten wir dafür einsetzen, um einerseits fürEntwicklungsthemen zu sensibilisieren und andererseits auch aktiv Angebote zurTeilhabe bei der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zu unterbreiten ",sagt TSG-Geschäftsführer Frank Briel.Seit August dieses Jahres stellt der Fußball-Bundesligist all seine Aktivitätenunter Klimaneutralität. Mit den CO2-Kompensationen des Vereins werden in Ugandabereits mehrere Aufforstungsprojekte unterstützt. "Wir gehen nun einenwesentlichen Schritt weiter: Für eine nachhaltige Entwicklung Afrikas müssen wirfaire Marktzugänge auf Augenhöhe schaffen", sagt Dr. Peter Görlich. "DerGrundgedanke von 'TSG ist Bewegung' basiert auf der Verbindung von Wachstum mitgesellschaftlichen Mehrwerten", erklärt Stefan Wagner, Leiter der StabstelleUnternehmensentwicklung bei der TSG. "Mit dieser Strategie, die sich auch immeram Nutzen für die Gesellschaft orientieren soll, setzt die TSG im Profi-Fußballein klares Zeichen." Mit der Strahlkraft, dem Netzwerk und deninfrastrukturellen Möglichkeiten eines Fußball-Bundesligisten möchte die TSGHoffenheim ein außergewöhnliches Beispiel für eine innovative und nachhaltigeProduktentwicklung liefern."Seit Jahren setzt die TSG Hoffenheim auf Nachhaltigkeit und übernimmt damitVerantwortung weit über den Fußball hinaus", sagt Dr. Gerd Müller,Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. "Ich freuemich, dass die enge Partnerschaft zwischen der TSG und demBundesentwicklungsministerium Früchte trägt. Mit der in Afrika nachhaltighergestellten Textilmarke unterstützt die TSG faire Arbeitsplätze in Afrika undträgt soziale Verantwortung in die Fankurve."Die umoja-Kollektion ist zu 100 Prozent in Uganda hergestellt worden. DieBaumwolle ist in der Kasese-Region im Westen des Landes angebaut sowie geerntetworden und "Cotton made in Africa"-zertifiziert. Dieses hochwertige Siegelbedeutet, dass nur Kleinbauern partizipieren, die ausschließlich Regenfeldbaubetreiben, das heißt ohne künstliche Bewässerung arbeiten. Kinderarbeit undZwangsarbeit sind verboten, es gilt Lohngleichheit von Frau und Mann, dieNutzung von gentechnisch verändertem Saatgut ist ausgeschlossen. Doch nichtallein für Anbau und Ernte gelten möglichst faire und sichere Bedingungen - diegesamte Wertschöpfung bis hin zum fertigen Produkt, ob T-Shirt, Longsleeve oderHoodie (jeweils in Varianten für Frauen, Männer und Kinder) wird in Ugandageleistet. Als Partner der TSG Hoffenheim ist die in der ugandische HauptstadtKampala sitzende Firma Fine Spinners für die Weiterverarbeitung verantwortlich.Die moderne, stilsichere Kollektion ist in der Gestaltung an traditionelle,modern veredelte Ethno-Muster angelehnt.Zu den zahlreichen positiven Effekten der umoja-Produktion vor Ort, vomKlimaschutz über Ressourcenschonung bis hin zu mehr und sozial fairer Arbeit,gesellt sich auch ein Transfer finanzieller Mittel: Zehn Prozent der inDeutschland erzielten Erlöse aus der umoja-Kollektion fließen direkt zurück zuden Menschen in Uganda, wo die TSG Hoffenheim konkrete Initiativen in den ThemenBildung und nachhaltige Entwicklung umsetzt.Mehr Infos und zum Online-Shop: www.umoja.bluePressekontakt:TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbHIsabella BudigAssistenz Medien und ÖffentlichkeitsarbeitDietmar-Hopp-SportparkHorrenberger Straße 5874939 ZuzenhausenTelefon: +49 (0) 7261 - 94 93 125E-Mail: isabella.budig@achtzehn99.dewww.achtzehn99.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139166/4453151OTS: TSG 1899 HoffenheimOriginal-Content von: TSG 1899 Hoffenheim, übermittelt durch news aktuell