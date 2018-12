TSE Sui Luen Jewellery: Alles im Griff?

An der Börse Hong Kong schloss die TSE Sui Luen Jewellery-Aktie am 17.12.2018 mit dem Kurs von 1,88 HKD. Die TSE Sui Luen Jewellery-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Die Aussichten für TSE Sui Luen Jewellery haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die TSE Sui Luen Jewellery-Aktie hat einen Wert von 25. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,73). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist TSE Sui Luen Jewellery auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für TSE Sui Luen Jewellery.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei TSE Sui Luen Jewellery konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält TSE Sui Luen Jewellery auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Dividende: TSE Sui Luen Jewellery schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,54 % und somit 3,81 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,73 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".