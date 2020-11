TSE-Aufrüstung 2021 in Deutschland: blue office® ist bereit - auch eine Offline Variante ist für Kunden verfügbar

Hochdorf, Schweiz (ots) - "Momentan haben viele Kassenbetreiber durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns zwar noch ganz andere Sorgen, aber sie müssen diese Zeit auch für gesetzeskonforme Softwarevoraussetzungen nutzen, um die Vorgaben der Finanzbehörden fristgerecht zu erfüllen." gibt Martin Kummerer, Geschäftsführer der blue office deutschland gmbh, zu bedenken.Die Kosten für Umrüstung eines Kassensystems, also die Anschaffung der zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE), müssen die Betreiber selber tragen. Ältere Kassensysteme sind zudem nicht immer umrüstbar und müssten dann bis 31. Dezember 2020 ganz ausgetauscht werden."Wir bieten unseren Kunden mit blue office® alternativ zur Online Variante auch die Offline Variante der TSE an. Das ist nicht bei allen Anbietern üblich." erläutert Martin Kummerer.Die blue office deutschland gmbh ist in der Lage schnell und kostengünstig mit der a.sign TSE und blue office® Kasse touch eine optimale und bedürfnisgerechte Lösung anzubieten. https://www.blue-office.ch/de/kassenpaket-touch.htmlLaut deutscher Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) muss seit 1. Januar 2020 in Deutschland jede elektronische Registrierkasse eine lückenlose und unveränderbare Aufzeichnung aller Kassenvorgänge speichern, um die Steuerhinterziehung weiter einzudämmen.Die jetzt gültige Fristverlängerung bis zum 31. März 2021 verlangt eine verbindliche Bestellung beim Kassenbetreiber.Über die blue office consulting ag:Die blue office consulting ag www.blue-office.ch (http://www.blue-office.ch/) mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100prozentige Tochter der blue office consulting ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office consulting agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11Fax: +41 41 911 07 14presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office consulting ag, übermittelt durch news aktuell