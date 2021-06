TRU Precious Metals schließt Bodenprobenprogramm auf seiner Rolling Pond Liegenschaft, angrenzend an New Found Golds Queensway Projekt, ab

Weitere Suchergebnisse zu "Aluminium London Rolling":

Quelle: IRW Press

Fredericton, New Brunswick – 17. Juni 2021 –TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) (“TRU” oder das “Unternehmen”) freut sich bekanntzugeben, dass es ein grundstücksweites Bodenprobenprogramm auf seiner Rolling Pond Liegenschaft im Central Newfoundland Gold Belt abgeschlossen hat. Die Rolling Pond Liegenschaft grenzt an das südliche Ende von New Found Golds Queensway Projekt an. New Found Gold berichtete am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung