TRU Precious Metals bestätigt im Rahmen eines Bodenprobenahmeprogramms einen zweiten großflächigen Goldtrend im Projekt Golden Rose

Quelle: IRW Press

Fredericton, New Brunswick – 24. November 2021 – TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) („TRU“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die vor Kurzem eingegangenen Ergebnisse der Bodenprobenahmen in seinem Vorzeigeprojekt Golden Rose („Golden Rose“) in Neufundland (Kanada) bekannt zu geben.

Golden Rose ist ein großflächiges Landpaket mit 236 Quadratkilometer Grundfläche innerhalb des Goldgürtels in Zentral-Neufundland, einschließlich einer Streichlänge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung