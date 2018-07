TRUSTECH: Das führende Event für Digital-Trust-Technologien

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Vom 27. bis zum 29. November werden Vertreter der Branche derDigital-Trust-Technologien im Konferenzzentrum Palais des Festivalsin Cannes im Mittelpunkt stehen.Das Event, das erstmals vor 30 Jahren unter dem Namen "CartesSecure Connexions" stattfand, bewarb die damals neue Technologie derSmartcards. Unter dem neuen Namen TRUSTECH - um besser zureflektieren, wie die Branche und das Event sich weiterentwickelthaben - liegt der Schwerpunkt auf vertrauensbasierten Technologien.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/520872/Milipol_Logo.jpg )TRUSTECH 2018 bietet drei Tage zum Informieren, Lernen undEntdecken.Mehr als 300 Aussteller und 250 Redner - alles talentierteUnternehmer und Meinungsführer aus den Branchen Zahlungen,Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Identifikation und Datenschutzwerden ihre Einsichten zu digitalem Vertrauen teilen.2018: ein entscheidendes Jahr für den DatenschutzMit der zweiten Version der Zahlungsdiensterichtlinie (ZDR II) undder Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 2018 ein großes Jahr fürden Datenschutz, was sich auf die Themen auswirkt, die während derTRUSTECH-Konferenzen diskutiert werden.Neben den anderen thematischen Sitzungen: K.I. für Unternehmen,Cloud, Netzwerke und IoT, Fintech 2020: Re-Evolution, Modernisierungvon Identität und Vertrauen im Gesundheitswesen, IoT: VonPilotprojekten zur Wirklichkeit, China und Asien: Das Infragestellender Normen von Banking und Finanzwesen, Cyberrisiken für dieZahlungsbranche, Biometrik: Entscheidend für die digitale Welt,starke Authentifizierung für den Kundenweg im Einzelhandel, Identitätund Datenschutz: das Gesamtbild, Krypto-Vertrauen undKryptowährungen, die Zukunft von Blockchain, mobile Zahlungen undWallets: der Krieg ist erklärt, Brancheneinsichten.KEYNOTE-BÜHNE, die exklusivste Gruppe von VortragendenDie Keynote-Bühne bringt Top-Branchenführer zusammen, dieerklären, wie ihre Unternehmen Innovation annehmen, und ihre Visionfür die Zukunft der Branche darlegen.INNOVATIONSBÜHNE, Ankündigungen, Einsichten, FallstudienDie weltweite Gemeinschaft von Innovatoren und Marktrevolutionärenpräsentiert Ideen, Produkteinführungen und Lösungen durch Sitzungenvor internationalen Kunden, Partnern, Investoren und Medien.MEETINGS UNTER VIER AUGEN, Experten für die GeschäftsoptimierungTRUSTECH hilft Unternehmen, ihr Geschäft zu entwickeln, durch dieOrganisation von Meetings und die Möglichkeit, einanderkennenzulernen und Ansichten zu teilen, neue Projekte zu präsentierenund zu entwickeln und Kooperationen zu initiieren.http://www.trustech-event.comÜber COMEXPOSIUM: Die COMEXPOSIUM Group, einer der weltweitführenden Event-Veranstalter, ist in mehr als 170 B2C- und B2B-Eventsin elf verschiedenen Sektoren involviert, darunter Nahrungsmittel,Landwirtschaft, Mode, Sicherheit, Digital, Bauwesen, High-Tech, Optikund Transport. Comexposium empfängt mehr als 3 Millionen Besucher und45.000 Aussteller in 26 Ländern auf der ganzen Welt. Comexposium istin mehr als 30 globalen wirtschaftlichen Wachstumszonen tätig.Pressekontakt:Oxygen Agency,Flavia Sola +33-141-113-793, trustech@oxygen-rp.comOriginal-Content von: TRUSTECH, übermittelt durch news aktuell