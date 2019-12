TRUSTECH 2019 - Höhepunkte des jährlichen Messetreffpunkts für Experten und Interessenten im Bereich Smart Cards und Digital Trust Technologien

Paris (ots/PRNewswire) - DIE TRUSTECH 2019 (https://www.trustech-event.com/)schloss ihre Tore am 28. November nach 3 intensiven Tagen Networking,Geschäftsabschlüssen und der Präsentation hochwertiger Inhalte zu den ThemenZahlungsverkehr, Identifikation und sichere Technologien für die Abwicklung vonTransaktionen.Bei Begegnungen an den Messeständen, Konferenzen und im Rahmen vonGeschäftstreffen hatten 8 000 anerkannte Fachleute dieses Wirtschaftsbereichs,die sich im Palais des Festivals in Cannes eingefunden hatten, Gelegenheit zumErfahrungsaustausch und zur Diskussion der jüngsten Technologie-Trends desSektors.Mehr als 200 Aussteller und Sponsoren(https://www.trustech-event.com/Catalogue-2019/Exhibitors-list) (u. a. AMADEUS,ARM, GEMALTO -THALES, IDEMIA, MYPOS und OODRIVE) trafen im Rahmen der TRUSTECHAkteure und Interessenten aller Welt aus den Bereichen Smart Cards undTechnologien zur Förderung des Digital Trust; die TRUSTECH bot ein umfangreichesAngebot an internationalen Rednern(https://www.trustech-event.com/Programme2/Speakers), einschließlich jungenUnternehmern und Meinungsführern, die sich ausführlich mit den ThemenIdentitätssysteme, Datenschutz, Zahlungsverkehr & Sichere Transaktionen,Vertrauen in das Internet und Cyber-Abwehrfähigkeit, Authentifizierung imFinanzsektor, Markenschutz und Authentifizierung im Bereich derFälschungssicherung befassten.Anlässlich der vierten Ausgabe dieser Fachmesse, bot die Innovations Tribüne"Innovation Stage(https://www.trustech-event.com/Programme2/Innovation-Stage)"ein vielfältigesProgramm von 60 lebhaften Vorträgen einer repräsentativen Auswahl vonAusstellern, Innovatoren und Erneuerern.Einer der Höhepunkte der Innovationstribüne war die Präsentation von zweiReferenzberichten im Bereich des Zahlungsverkehrs: Capgemini's World PaymentsReport (https://www.capgemini.com/news/world-payments-report-2019/) und FintechReport 2019, herausgegeben von Edgar, Dunn & Company (https://edgardunn.com/2019/11/to-2020-and-beyond-edgar-dunn-companys-2019-fintech-report/) exklusiv aufder TRUSTECH am 27. November 2019Das Start-up Village (https://www.trustech-event.com/Landing-pages/Spotlight-on-start-ups-at-TRUSTECH), eine Gelegenheit für Erkundung und Reflexion stellte,angelehnt an die Innovationstribüne, eine Vielzahl erfolgreicher Unternehmen undInitiativen des Sektors vor.Zusätzlich zur Präsentation innovativer Projekte und hochwertiger Inhalte wurden155 Geschäftstreffen (https://www.trustech-event.com/News2/Trustech-news/Find-your-Perfect-Business-Match-at-TRUSTECH) abgehalten, die in Zusammenarbeit mitEnterprise Europe Network" (EEN) organisiert wurden."Die 2019 Ausgabe der TRUSTECH bestätigte eindeutig, dass sich diesesinternationale Event zum wichtigsten jährlichen Treffpunkt der Akteure desWirtschaftsbereichs Smart Cards und Technologien zur Förderung des Vertrauens indas Internet entwickelt hat. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir diesesJahr eine Delegation mit Regierungsvertretern aus 12 afrikanischen Staatenbegrüßen durften, die Mitglieder des OSIA-Ausschusses, die ihr erstes Treffenabgehalten und an unserer Konferenz mit Schwerpunkt auf die Bedürfnisse in derIdentitätsverwaltung und die Herausforderungen, mit denen Regierungenkonfrontiert sind, teilgenommen haben. Außerdem sind wir sehr stolz darauf, dassfür die TRUSTECH 2020 bereits 57% der Standfläche reserviert sind!", erklärt dieEventleiterin Rhéa AOUN CLAVEL.TRUSTECH 2019 - Schlüsselzahlen:- 8 000 Teilnehmer - 80% internationale Teilnehmer - aus 110 Ländern- 200 internationale Aussteller- 166 internationale Redner- 6 Sponsoren der Konferenzen- 60 Vorträge auf der Innovationstribüne- 12 afrikanische Regierungen vertreten, Mitglieder desOSIA-Ausschusses- 155 GeschäftstreffenNächste Ausgabe: 24.-26. Nov.2020, Palais des Festivals - CannesLogo - https://mma.prnewswire.com/media/998336/TRUSTECH__Logo.jpgPressekontakt:Stéphanie DRYANDER, CommunicationsOfficer,stephanie.dryander@comexposium.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131388/4464660OTS: TRUSTECHOriginal-Content von: TRUSTECH, übermittelt durch news aktuell