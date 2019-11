TRUSTECH2019 - Ein Termin, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Paris (ots/PRNewswire) - Vom 26. Bis 28. November werden im Palaisdes Festivals in Cannes bei der Fachmesse TRUSTECH, dem jährlichenTreffpunkt der Experten im Bereich der Karten- und Technologien zurFörderung des Vertrauens in das Internet, die neuesten Trends desSektors vorgestellt.Mehr als 100 namhafte Redner(https://www.trustech-event.com/Programme2/Speakers) werden im Rahmendes Konferenzprogramms (https://www.trustech-event.com/Programme2/Conference-programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focus-security-vis-101019) an das Rednerpult treten, um diefolgenden drei Hauptthemen zu erörtern: Zahlungsverkehr,Identifikation und Sicherheit(https://www.trustech-event.com/About-Us).Die mehr als 8 000 erwarteten Besucher(https://www.trustech-event.com/Why-attend/Who-are-our-visitors)erhalten KOSTENLOSEN Zugang(https://www.trustech-event.com/Why-attend/Visitor-registration-2019)zur Veranstaltung (inklusive Konferenzen).SCHWERPUNKTE UND ANSÄTZE:Wie begegnen afrikanische Regierungen den Bedürfnissen und denHerausforderungen in Zusammenhang mit Identität? (https://www.trustech-event.com/News2/Trustech-news/Focus-on-Digital-Identity-in-Africa)Dieser Ansatz umfasst die Beurteilung des Fortschritts derRegierungen im Bereich der Identitätsverwaltung und befasst sich mitden Herausforderungen, mit denen afrikanische Regierungenhinsichtlich der Verbesserung der Erfahrung sowie der Steigerung derZufriedenheit und der Sicherheit ihrer Bürger konfrontiert sind.Identitätssysteme in Europa (https://www.trustech-event.com/News2/Trustech-news/TRUSTECH-presents-Identity-Schemes-in-Europe)Im Rahmen dieser Konferenz berichtet ein umfassendes Gremium vonRegierungsvertretern und Marktexperten über ihre Erfahrungen und neuePerspektiven für gegenwärtige und künftige Strategien.Zahlungsverkehr und sichere Transaktionen (https://www.trustech-event.com/News2/Trustech-news/TRUSTECH-presents-Payments-and-Secure-Transactions)Dieser Ansatz befasst sich mit der zentralen Rolle derIdentifizierung und Authentifizierung angesichts der Veränderungen imBereich des Zahlungsverkehrs und der Transaktionen - hin zu einerbargeldlosen Gesellschaft - mit Fokus auf den europäischen Markt fürauf der Grundlage der zweiten Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2)basierende Zahlungsdienste.Vertrauen ins Internet und Cyber-Abwehrfähigkeit (https://www.trustech-event.com/News2/Trustech-news/TRUSTECH-presents-Digital-Trust-and-Cyber-Resilience)Diese Konferenz bietet Gelegenheit für einen Erfahrungsaustauschüber Identitätsverwaltung, Risikobewertung, Ereigniserkennung undandere bewährte Sicherheitspraktiken, die zur Verbesserung derCyber-Abwehrfähigkeit in Organisationen beitragen.Identität und Biometrik für Intelligentes Reisen (https://www.trustech-event.com/Programme2/Conference-programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focus-security-vis-101019)Dieser Ansatz erörtert Lösungen im Hinblick auf die wachsendeBedeutung der Authentifizierung in Zusammenhang mit Biometrik undGesichtserkennung und informiert über die neuesten Anwendungen fürsichere Biometrik-Technologien und Dokumente.Identität im Banksektor und Authentifizierung im Finanzsektor (https://www.trustech-event.com/Programme2/Conference-programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focus-security-vis-101019Bei dieser Konferenz erörtern Experten die Art und Weise einerAnpassung des Finanzmarkts an komplexe Authentifizierungssysteme undstellen bewährte Praktiken für Probleme bei Mehrkanalsystemen, neuenGeschäftsmodellen und Identitätstechnologien zur Verbesserung derZuverlässigkeit des Bankensystems und gesteigerterKundenzufriedenheit vor.Authentifizierung in den Bereichen Markenschutz undFälschungssicherung (https://www.trustech-event.com/Programme2/Conference-programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focus-security-vis-101019)Dieser Ansatz bietet Gelegenheit zum Austausch über Technologienin den Bereichen Markenschutz und Fälschungssicherung, insbesondereüber zahlreiche Anwendungen, z. B. zur Prüfung der Lieferkette, fürden Kampf gegen Fälschung und Betrug und zum Schutz von Konsumgütern.Datenschutz: Neue Maßstäbe und weltweite Ausrichtung (https://www.trustech-event.com/Programme2/Conference-programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focus-security-vis-101019)Diese Konferenz informiert über nützliche Praktiken zur Umsetzungund Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und erörtert Probleme inden Bereichen Datenschutzfolgenabschätzung, Zustimmungsmanagement undbei extraterritorialen Verpflichtungen.Blockchain und KI für Identität, Authentifizierung & DitigaleWährungen (https://www.trustech-event.com/Programme2/Conference-programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focus-security-vis-101019)Dieser Ansatz weist auf mehrere Innovationen in den BereichenBlock Chain und Künstliche Intelligenz sowie ihre Anwendung aufIdentität und Feststellung der Kundenidentität (KYC) hin undanalysiert ihre Auswirkung auf die Erfahrung und das Vertrauen derBenutzer.Weitere Informationen und Beantragung eines kostenlosenZugangsausweises unter www.trustech-event.com