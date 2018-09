Istanbul (ots/PRNewswire) -Das TRT World Forum 2018, das als eines der bedeutendstengeopolitischen Ereignisse des Jahres gilt, wird vom 3. - 4. Oktoberin Istanbul stattfinden. Das diesjährige Motto lautet "EnvisioningPeace & Security in a Fragmented World" (Vision für Frieden undSicherheit in einer fragmentierten Welt).(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/739303/TRT_World_Forum_2018.jpg )Das TRT World Forum 2018 bringt mehr als sechshundert Gäste ausaller Welt zusammen, darunter führende politischeEntscheidungsträger, Wissenschaftler, Journalisten und maßgeblicheExperten, um Lösungen für die drängendsten globalen Probleme unsererZeit zu diskutieren und zu erarbeiten, die auf Frieden und Wohlstandin der Welt abzielen.Nach dem überwältigenden Erfolg des im vergangenen Jahr erstmaligausgerichteten TRT World Forum wird diesjährig das Bestrebenfortgesetzt, sich mit den derzeit vordringlichsten globalenHerausforderungen zu befassen und die Erkenntnisse, die im initialenersten Forum gewonnen wurden, hervorzuheben und weiterzuführen.Zu den Teilnehmern, die an diesen beiden Tagen ihre Expertise zurVerfügung stellen, zählen unter anderem der ehemalige afghanischePräsident Hamid Karzai, der frühere britische Außenminister JackStraw, der Geschäftsführende Direktor des Weltwirtschaftsforums BørgeBrende, der ehemalige Präsident Kroatiens Ivo Josipovic, derSondergesandte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für SyrienStaffan de Mistura, der renommierte Journalist Rageh Omaar, MoniqueVilla, CEO der Thomson Reuters Foundation, und die frühereAußenministerin von Pakistan und erste Frau in dieser Funktion, HinaRabbani.Das TRT World Forum 2018 stellt Wissenschaftlern, Journalisten,Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft eine Plattformbereit, die der Diskussion und Analyse und dem besseren Verständnisder Konflikte dient, die die aktuelle gesellschaftspolitischeSituation der Welt prägen.Vom Erbe des Ersten Weltkrieges und Anti-Terror-Strategien bis hinzur Zukunft der Europäischen Union und dem Zeitalter der Neuen Medien- das TRT World Forum 2018 wird den relevanten Akteuren einePlattform in ihren jeweiligen Bereichen bieten, um entscheidendeFragen zu erörtern und gemeinsam umsetzbare Strategien für eine Weltanzubieten, die uneins und im Umbruch ist.Informationen zu TRT WorldDer erste englischsprachige internationale Nachrichtensender derTürkei wurde 2015 mit Hauptsitz in Istanbul gestartet. TRT Worldverfügt über vier Nachrichtenredaktionen und ein umfassendes globalesBüronetzwerk, das wichtige Regionen und Brennpunkte abdeckt.Pressekontakt:Türkei:Aslihan Amir, Amtierender Leiter Global AffairsTel.: +90-212-326-30-00 / Durchwahl: 3229Mob.: +90-530-069-74-56E-Mail: corporate.comm@trtworld.comVereinigtes Königreich:Malcolm Munro, PGCTel: +44(0)20-3143-3595Mob.: +44(0)7795-013-006E-Mail: mmunro@pagefieldglobalcounsel.comWebsite: http://www.trtworld.comTwitter: @trtworldFacebook: facebook.com/trtworldInstagram: @trtworldOriginal-Content von: TRT World, übermittelt durch news aktuell