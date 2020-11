TROUVER lanciert am Schwarzen Freitag Schnurlos-Staubsauger POWER 11 für deutsche und spanische Haushalte auf eBay

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Berlin und Madrid (ots/PRNewswire) - TROUVER, eine jugendliche neue Marke unter der ökologischen Kette Xiaomi, wird am Schwarzen Freitag offiziell seinen schnurlosen Staubsauger POWER 11 bei eBay für den deutschen und spanischen Markt einführen. Der neue Staubsauger von TROUVER, der auf Leistung, richtungsweisendes Design und Qualität ausgerichtet ist, wird in TROUVERs offiziellem Geschäft auf beiden Plattformen erhältlich sein."Die COVID-19-Pandemie hat die Verbraucher zu mehr Sorgfalt und Sauberkeitsbewusstsein im Haushalt veranlasst, insbesondere diejenigen, die in stark betroffenen Gebieten wie Deutschland oder Spanien leben. Als Antwort auf den Bedarf in diesem Markt haben wir den POWER 11 auf den Markt gebracht: einen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen schnurlosen Staubsauger, mit dem das ganze Haus gründlich gereinigt werden kann. Mit seiner starken Saugleistung und dem branchenführenden Filtersystem nimmt der POWER 11 einige der größten Herausforderungen für Staubsauger wie Tierhaare, Staub und Milben auf und zeichnet sich darüber durch sein geringes Gewicht aus", erklärte Weisheng Zhang, Präsident von TROUVER.Der POWER 11 ist leicht und vielseitig und eignet sich ideal für die gründliche Reinigung des gesamten Hauses, um während der Lockdowns einen staubfreien Aufenthalt zu Hause zu ermöglichen. Mit einem Gewicht von nur 1,4 kg macht der schlanke und ergonomisch gestaltete POWER 11 die Reinigung zum Kinderspiel. Die flache Saugdüse und die Bürste gewährleisten eine effektive Reinigung von Ecken und Spalten, während die Stoffreinigungsbürste eine gründliche Reinigung von Bett und Sofa ermöglicht und somit einer durch Hausstaubmilben verursachten Allergie entgegenwirkt. Mit einem Klick lässt sich der Stabsauger schnell in einen Handstaubsauger verwandeln, um in mehreren Reinigungsszenarien Höchstleistungen zu erbringen.Angetrieben von TROUVER'S AERO4.0 Digitalmotor erreicht der POWER 11 eine Drehzahl von bis zu 100.000 U/min - und erzeugt damit mehr Saugleistung als die meisten kabelgebundenen Staubsauger. Darüber hinaus ermöglicht die Kerntechnologie des POWER 11 einen Dauerbetrieb von bis zu 60 Minuten ohne Nachlassen der Leistung, so dass in den meisten Fällen eine einige Akkuladung ausreicht um das gesamte Haus effizient zu reinigen; im Bedarfsfall lässt sich der Akku mit einem einzigen Knopfdruck austauschen.Der Staubsauger verfügt außerdem über drei verschiedene Leistungsmodi, so dass der Benutzer den passenden Reinigungsmodus für die jeweilige Aufgabe mit dem richtigen Verhältnis von Leistung und Laufzeit über das große farbige LED-Dashboard auswählen kann. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, gibt der Benutzer den Staubbeutel einfach per Knopfdruck für einen hygienischen, berührungslosen Entleerungsvorgang frei.Als Kernmarke in der ökologischen Kette von Xiaomi erfüllt TROUVER die Anforderungen von Xiaomis Lieferketten-Matrix mit leistungsstarken technologischen Produkten, die für eine neue Kundengeneration entwickelt wurden. Die Produkte von TROUVER werden unter Verwendung von? Technologie aus der Luft- und Raumfahrt hergestellt, die von einem 300-köpfigen F&E-Team aus Luft- und Raumfahrtingenieuren entwickelt wurde. Die Produkte beinhalten patentierte Technologie aus zahlreichen Bereichen, einschließlich Hochleistungsmotoren, Robotik, Aerodynamik, Lärmreduzierung und mehr. Die Marke zeichnet sich ferner durch eine design-orientierte Produktphilosophie und mutige Designs aus, die für Trendsetter maßgeschneidert sind. Da TROUVER modernste Innovation und Modedesign verbindet, wird die Marke auch von der britischen Butler's Guild, einem Branchenführer für hochwertige Reinigungsdienste, unterstützt.POWER 11 wird am 27. November 2020 bei eBay zum Kauf erhältlich sein. POWER 11 wird im Einzelhandel für 179,99 Euro angeboten, aber am Schwarzen Freitag zu einem exklusiven Einführungspreis von 152,99 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ebay.de/itm/184461879937Informationen zu TROUVERTROUVER gehört zu einem wichtigen führenden Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi - Dreame Technology. Als Pionier in den Bereichen Technologie, Industriedesign, Kunst und Mode-Crossover sowie Lieferketten-Matrix hat sich TROUVER verpflichtet, Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die leistungsstarke Kerntechnologie für junge Menschen bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1334019/Power11a.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1334020/Power11b.jpgPressekontakt:Naiying Sun+86 139 1659 6764sunny@dreame.techOriginal-Content von: TROUVER, übermittelt durch news aktuell