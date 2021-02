TROUVER bringt kabellosen Staubsauger Solo 10 in Europa auf den Markt

Peking (ots/PRNewswire) - TROUVER, eine junge, neue Marke in der ökologischen Kette von Xiaomi, die sich auf Leistung, zukunftsweisendes Design und Qualität konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass ihr leichter und leistungsstarker kabelloser Staubsauger Solo 10 in dieser durch die COVID-19-Pandemie verursachten Zeit des "Homeoffice" nach Europa kommt. Mit seiner starken Saugkraft und der langen Akkulebensdauer im eleganten, minimalistischen Design ist der TROUVER Solo 10 für diejenigen gedacht, die eine einfache und erschwingliche Lösung mit hervorragender Leistung auf den meisten Oberflächen in einem Haushalt suchen.Leistungsstarke ReinigungslösungDer akkubetriebene TROUVER Solo 10 bietet eine Leistung, die es mit den meisten herkömmlichen kabelgebundenen Staubsaugern aufnehmen kann. Seine branchenführende Haushaltsreinigungslösung wird durch einen AERO3.0-Digitalmotor ermöglicht, der in der Lage ist, eine Saugleistung von 18000 Pa bei einer Drehzahl von bis zu 80.000 Umdrehungen pro Minute zu erzeugen und dabei ein hohes Maß an Energieeffizienz beizubehalten. Neben der robusten Saugleistung zeichnet sich das Gerät durch seinen 6-Kern-Akku mit 2000 mAh Kapazität aus, der bis zu 48 Minuten schwankungsfreie Saugleistung garantiert und mit einer einzigen Ladung eine komplette Hausreinigung ermöglicht.TROUVER Solo 10 war das Ergebnis der Zusammenarbeit von Luftfahrtingenieuren und internationalen Designern, um eine bessere Balance zwischen Effizienz, Nutzwert sowie familiengerechter Ästhetik zu erreichen. Solo 10 ermöglicht dem Benutzer die Reinigung verschiedener Oberflächen mit drei Leistungsmodi zur Optimierung der Akkulaufzeit. Darüber hinaus lässt sich das Gerät mühelos in den Hand- und Standmodus umwandeln und ist mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet, die dem Benutzer bei der Reinigung verschiedener Oberflächen helfen, wie z. B. einer Stoffbürste und einer Fugendüse.TROUVER entwickelt die Funktionen und Designaspekte weiter, um die Reinigung im Haushalt komfortabler zu gestalten. Der eingebaute LED-Farbbildschirm des Staubsaugers zeigt die verbleibende Laufzeit, den gewählten Leistungsmodus und die Fehlermeldung an. Mit einem Gewicht von nur 1,4 kg kann dieses Gerät mit einer Hand bedient werden. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die berührungslose Staubentsorgung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Staub im Behälter mit einem Klick freizugeben, so dass das lästige Entfernen und Entleeren des Behälters nach der Reinigung des Hauses entfallen."Kompakt und doch mächtig, ist TROUVER Solo 10 eine weitere mutige Erweiterung unserer Marke mit einer innovativen Haushaltsreinigungslösung, die sich durch ein ästhetisches Design auszeichnet, ohne Kompromisse bei der Leistung und Benutzerfreundlichkeit einzugehen", so Weisheng Zhang, Präsident von TROUVER. "Die Markteinführung dieses Geräts in Europa ist für uns auch ein neuer Meilenstein bei der Bereitstellung von erstklassigen Reinigungserfahrungen für globale Kunden, da wir in Zukunft weitere innovative Designs auf die globalen Märkte bringen werden", fügte er hinzu.Ausgewählt von der britischen Butler's Guild, einem Branchenführer im Bereich hochwertiger Reinigungsdienstleistungen, erfüllt TROUVER als eine der Xiaomi-Lieferkettenkräfte mit leistungsstarken technologischen Produkten, die für eine neue Generation von Kunden entwickelt wurden, die vielfältigen Reinigungsanforderungen der strengen Matrix. Die Produkte von TROUVER werden mit Technologien auf Luftfahrtniveau?hergestellt, die von einem 300-köpfigen Forschungs- und Entwicklungsteam, bestehend aus Luft- und Raumfahrtingenieuren, entwickelt wurden. Die Produkte von TROUVER enthalten patentierte Technologien aus zahlreichen Bereichen, wie z. B. Hochleistungsmotoren, Robotik, Aerodynamik, Geräuschreduzierung und mehr.Informationen zu TROUVERTROUVER gehört zu einem wichtigen führenden Unternehmen der ökologischen Kette von Xiaomi -- Dreame Technology. Als Pionier in den Bereichen Technologie, Industriedesign, Kunst und Mode-Crossover sowie Supply-Chain-Matrix hat sich TROUVER zum Ziel gesetzt, Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die die leistungsstarke Kerntechnologie für junge Menschen kombinieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431264/SOLO10____1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431265/SOLO10____2.jpgPressekontakt:Naiying Sunsunny@dreame.tech+86 139 1659 6764Original-Content von: TROUVER, übermittelt durch news aktuell