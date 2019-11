TRI Pointe: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der TRI Pointe-Kurs wird am 21.11.2019, 03:39 Uhr an der Heimatbörse New York mit 15.27 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Unsere Analysten haben TRI Pointe nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für TRI Pointe liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TRI Pointe vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 11 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (15,18 USD) könnte die Aktie damit um -27,54 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die TRI Pointe-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Die Aktie von TRI Pointe gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,42 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 29,6 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die TRI Pointe derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 13,6 USD, womit der Kurs der Aktie (15,18 USD) um +11,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,17 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,07 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".