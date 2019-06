Hamburg (ots) -Rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sindübergewichtig. Diese Entwicklung kann der Schulsport nicht alleineauffangen. Die BKK Mobil Oil stärkt mit ihrem Triathlon- ProgrammTRI-AKTIV Kids das Interesse an Bewegung deshalb schon in jungenJahren - in der Schule, auf Klassenreise und nun auch in denSommerferien.Ariane Lieckfeldt, Referentin für das Programm TRI-AKTIV Kids beider BKK Mobil Oil, erklärt die Inhalte und Vorteile der zweianstehenden Triathlon-Sommerkurse im Juli. Interessierte Kinder undJugendliche können sich über die Website der BKK Mobil Oil anmelden.1) Welche Vorteile hat TRI-AKTIV Kids für die teilnehmenden Kinderund Jugendliche? A. Lieckfeldt: Das Motto lautet "Triathlon für alle- mit Spaß und ohne Leistungsdruck!" TRI-AKTIV Kids soll auch denKindern, die sich nicht für besonders sportlich halten, zeigen, dassjeder laufen, schwimmen und Radfahren (lernen) kann. In erster Liniesoll TRI-AKTIV Kids den Schülerinnen und Schülern zeigen, dassBewegung und ein gesunder Lebensstil Spaß machen.Außerdem lässt sich das Programm auch als interessante undsinnvolle Ergänzung im Schulsport verankern. Seit 2013 bringt die BKKMobil Oil den Trendsport Triathlon mit altersgerechtenTrainingsmodulen an die Schulen und bietet zusätzlichTRI-AKTIV-Klassenreisen an. Für die Kids geht es um persönlicheErfolgserlebnisse, um mehr Spaß an Bewegung und einen effektivenAusgleich zu Schule und Hausaufgaben - nicht darum, zu"Mini-Iron-Kids" zu werden.2) Warum bietet die BKK Mobil Oil Triathlon-Sommerkurse für Kinderund Jugendliche an? A. Lieckfeldt: Im Alltag kommt die Bewegungeinfach oft zu kurz: Schultage im Sitzen, Wege werden im Bus oderAuto zurückgelegt, gespielt wird häufig drinnen. Deshalb möchten wirKinder und Jugendliche in den kommenden Sommerferien zu mehr Bewegungmotivieren. Zusammen mit dem Hamburger Triathlon Verband bietet dieBKK Mobil Oil das erste TRI-AKTIV Feriencamp an. Die Kinder undJugendlichen werden so langsam an den Triathlon-Sport herangeführt.Es geht um die Eingewöhnung mit dem Rad, das Lauf-ABC, das Erlernender Kraultechnik sowie spielerische Übungen und kleine Wettkämpfe.Die neuen Erfahrungen und Erlebnisse durch den Sport geben den Kidsein super Gefühl.Das Camp findet 2019 statt:- 01. Juli bis 05. Juli 2019 (7 bis 10 Jahre)- 08. Juli bis 12. Juli 2019 (11 bis 15 Jahre)(Preis: 129,00 Euro pro Teilnehmer, inkl. Verpflegung)3) Wie können Lehrerinnen und Lehrer das Schulprogramm TRI-AKTIVin ihren regulären Sportunterricht integrieren? A. Lieckfeldt:Triathlon kann bestens in den Sportunterricht integriert werden. Esgibt viele Übungen und Spiele, die richtig Spaß in die Gruppebringen. Im Mittelpunkt des Schulprojektes TRI-AKTIV stehenverschiedene 90-minütige Einheiten, deren Inhalte nach Jahrgängen,Intensität und Umfang gestaffelt sind. Qualifizierte Trainer kommenin den Sportunterricht, zeigen Tricks und machen allen "schnelleBeine". Derzeit bieten wir das Programm den Schulen in Frankfurt,Hamburg, Hannover, Köln, Oldenburg und Schleswig-Holstein an.Interessierte Schulen können sich am Anfang des Schuljahres bei unsum eine Teilnahme bewerben, wenn sie mitmachen möchten. Je nachAltersstufe, Lehrplan und Bedarf können die Lehrkräfte sich fürunterschiedliche Modulpakete (drei, sechs oder acht Einheiten währenddes Sportunterrichts) entscheiden. Die genauen Inhalte sowie Ablaufund Reihenfolge der Unterrichtseinheiten werden anschließendindividuell gestaltet.Nähere Informationen zum Triathlon-Programm TRI-AKTIV Kids sowiedie Anmeldung gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/tri-aktiv.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleConstanze KleintTelefon: 040 3002-11412E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.defischerAppelt, relationsJessica EschenbachTelefon: 040 899699-569E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell