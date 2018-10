TRISON Group stärkt ihre marktführende Position mit der Übernahme des französischen Unternehmens TMM Communication

A Coruña, Spanien (ots/PRNewswire) -Am 3. Oktober wurde die Übernahme des französischen UnternehmensTMM Communication, ein führender Anbieter bei der Entwicklungaudiovisueller Lösungen, formalisiert. Mit diesem Schrittkonsolidiert die TRISON Group ihre führende Rolle im Bereich derDigitalisierung physischer Räume sowie beim Kundenservice in Europa.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770702/Trison_Logo.jpg )(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/770701/TMM_Communication_Logo.jpg )TRISON hat seinen Hauptsitz in A Coruña (Spanien) und blickt aufeine 20-jährige Erfahrung in den Bereichen audiovisuelle Integrationund sensorisches Marketing zurück. Der Konzern hat bereits 10.000Projekte in 98 Ländern erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmenstellt der Öffentlichkeit seine Technologie mittels visuellenSystemen, Akustik und Duftmarketing für Branchen wie Einzelhandel,Automobil, Gastgewerbe, Unternehmen und Immobilien zur Verfügung.TRISON erzielte 2017 einen Umsatz von 52 Mio. Euro und hat derzeit175 Mitarbeiter und 11 Vertretungen weltweit. Zu den Kunden desUnternehmens zählen unter anderem die Inditex Group mit allenFilialen weltweit, sowie TOUS, IKEA, SEPHORA, NEW BALANCE, ADIDAS,REAL MADRID CF, C&A, MERLIN PROPERTIES, TOYOTA und PORSCHE.TMM mit Hauptsitz in Montigny le Bretonneux (Paris, Frankreich)verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Digital Signageund hat bereits fast 4.000 Projekte in 10 Ländern implementiert. DasUnternehmen hat 2005 den Club du Digital Media gegründet und managtmit seinen 26 Jahren Erfahrung rund 450 Projekte im Jahr. Zu denKunden des Unternehmens gehören unter anderem AIR FRANCE, AVIS, BNPPARIBAS, CARREFOUR, CITROEN, ESTEE LAUDER, KENZO, NOVARTIS, ROCHE,SHISEIDO, SANEF und SNCF RÉSEAU.Mit der Übernahme von TMM vervielfacht die TRISON Group ihreLösungen in den Bereichen technologische Konzeptualisierung undProduktion von Multimedia-Inhalten, welche für Konsolidierung desKonzernwachstums von entscheidender Bedeutung sind. Für TMM wiederumbirgt die Übernahme die Möglichkeit, Fachwissen in einem zunehmendinternationalen Umfeld anzuwenden und den multinationalen Kunden einebessere Handlungskapazität zu bieten.Über TRISONTRISON ist weltweit führend in der Digitalisierung physischerRäume. Dank seiner internationalen Ausrichtung und nachweislichenErfahrung ist das Unternehmen in der Lage, weltweit innovativetechnologische Lösungen zu konzipieren, zu implementieren und zuüberwachen und auch Beratung anzubieten.http://www.trisonworld.comPressekontakt:TRISON-Werbeagentur - Solsona ComunicaciónAlbert Salvador / Daniel Pérez OlmoTel. +34-93-237-49-88perezolmo@solsonacomunicacion.comOriginal-Content von: TRISON, übermittelt durch news aktuell