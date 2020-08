TRIOMED(TM)-Masken ab sofort bei der rekonmed GmbH bestellbar

Gomadingen (ots) - Die TRIOMED(TM)-Maske (TRIOMED(TM) Active Mask Typ IIR) des kanadischen Unternehmens i3 BioMedical Inc. ist ab sofort im Online-Shop von rekonmed vorbestellbar. Diese Maske ist bisher eine der wenigen, die nicht nur die Atemluft filtert, sondern auch aktiv gegen Viren wirkt, insbesondere gegen SARS-CoV-2.Corona- und Influenza-Viren werden innerhalb weniger Minuten zu über 99 Prozent deaktiviert. Damit wird das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus und in deren Folge mit Covid-19 drastisch reduziert. Dies bestätigen aktuelle Tests der Universität Toronto (University of Toronto).Ein Gesichtsschutz, der Viren abtötet, ist für Beschäftigte im Gesundheitsbereich von unschätzbarem Vorteil. Sie werden beim Umgang mit Infizierten wirksam vor einer Ansteckung geschützt. Aber auch für Privatpersonen bietet die TRIOMED(TM)-Maske im Alltag deutlich mehr Schutz als gewöhnliche MNS-Masken. Meist unbedacht wird der Sitz der Maske kontrolliert und korrigiert, sie wird oft abgenommen und wieder aufgesetzt. Dadurch besteht die Gefahr einer Ansteckung, wenn die Maske zuvor mit Corona-Viren kontaminiert wurde. Die Viren können auf der Oberfläche einer herkömmlichen Maske bis zu sieben Tage lang aktiv bleiben. Ein Mund-Nasen-Schutz, der das Virus aktiv bekämpft, gewährt deshalb viel mehr Sicherheit. Angesichts wieder steigender Infektionszahlen ist das ein wirksamer Eigenschutz.Die Schutzmaske (TrioMed Active Surgical and Medical Mask) entspricht der europäischen Norm (EN 14683 Typ IIR) für Medizinprodukte und ist zudem fünf Jahre lagerfähig. Die Maske wird in einer Einheitsgröße angeboten. Es handelt sich um eine Einmalmaske, die jedoch für eine komplette Arbeitsschicht (acht Stunden) im medizinischen Bereich ausgelegt ist.Auch andere Produkte von TRIOMED(TM) wie antimikrobielle Pflaster und Verbände hat die rekonmed GmbH exklusiv für Deutschland im Portfolio.Weitere Informationen zu der Gesichtsmaske von TRIOMED(TM) sind unter https://rekonmed.de/triomed-active-mask abrufbar. Vorbestellt werden können die Masken unter https://rekonmed-shop.de/16-triomed-mundschutz . Die Auslieferung beginnt Ende August.Pressekontakt:rekonmed GmbHUracher Straße 23D- 72532 GomadingenT.: 07385/999 95 06F.: 07385/999 98 84info@rekonmed.deAnsprechpartner: Matthias ScheffoldWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147222/4677808OTS: rekonmed GmbHOriginal-Content von: rekonmed GmbH, übermittelt durch news aktuell