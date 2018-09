TRATON GROUP und Solera starten strategische Partnerschaft, um die digitale Welt des Transports und der Logistik zu gestalten

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - TRATON AG ("TRATON") undSolera Holdings, Inc. ("Solera") haben heute bei der IAANutzfahrzeuge in Hannover, Deutschland, eine strategischePartnerschaft angekündigt, die das zukünftige digitale Umfeld desglobalen Transport- und Logistikumfelds gestalten soll. DieZusammenarbeit umfasst das Flottenmanagement, Fahrerdienste unddigitale Verkaufslösungen für Teilnehmer des globalen Ökosystems fürNutzfahrzeuge.Der Entscheidung über die neue Partnerschaft ging eine äußersterfolgreiche Kooperation der MAN Truck & Bus AG als Teil von TRATONmit Solera voraus, die gemeinsam ein fahrerzentriertes Anwendungssetfür den After Sales-Bereich entwickelten. Nun heben TRATON und Soleraihre Zusammenarbeit auf die nächste Stufe.Beide Unternehmen haben sich zusammengetan, um für ihre Kunden diegrößten Herausforderungen der Transportbranche zu lösen: Mangel anFahrern sowie Bindung von Mitarbeitern, Sicherheit, Auslastung derLkw und effiziente Nutzung der Ladekapazitäten, Lösungen fürvorausschauende Wartung, Analysemethoden und Fahrzeugverfügbarkeit.Darüber hinaus soll die Partnerschaft neue Geschäftsmodelle derZukunft gestalten und fördern, wie Freight Hailing, sichere Logistikund intelligente Güter sowie den Einsatz von Sensordaten zurSendungsnachverfolgung. Als Partner werden TRATON und Solera digitaleLösungen von TRATON - wie Loadfox, RIO services und MANDigitalServices - bereitstellen, die mit der "DigitalGarage"-Plattform von Solera ergänzt werden, um sämtliche 250Service-Interaktionen im Laufe des Lebenszyklus eines Lkw zuverbinden.Andreas Renschler, CEO der TRATON AG und Vorstandsmitglied derVolkswagen AG mit Verantwortung für den Bereich Nutzfahrzeuge, sagte:"Bei TRATON glauben wir an die Kraft strategischer Partnerschaften,um unsere Global Champion Strategie umzusetzen. Mit dieserPartnerschaft gehen wir erneut einen Schritt über unsertraditionelles Geschäft hinaus. Mit Solera als Partner gewinnen wirzusätzliches Fachwissen und können neue Pfade bei vernetztenDienstleistungen und neuen Geschäftsmodellen erkunden. Bei unsererstetigen Entwicklung von einer Gruppe von Hardware-Herstellern zueinem Anbieter digitaler Lösungen für unsere Kunden ist dies für unsein wichtiger Meilenstein."Tony Aquila, Gründer, Chairman und CEO von Solera, dazu: "Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit TRATON und seinen Marken, umsichere digitale Lösungen für den Flotten- und Logistikmarktbereitzustellen. Mit unserer eingebauten IVAS-Technologie, dieFlottenaktivitäten sichert und verifiziert, kann sich unserAushängeschild, die 'Digital Garage'-Plattform, mit derBranchen-Blockchain verbinden und dazu beitragen, diesen Sektor zudigitalisieren und sicherer zu machen. Unsere Partnerschaft mitTRATON gründet auf dem Ansatz 'Driver first', der höhere Renditen undgeringere Transaktionskosten ermöglicht und ein verbessertesKundenerlebnis sicherstellt."Beide Unternehmen möchten offene Ökosysteme verbinden und sointermodalen Transport und bestehende IT-Lösungen auf intelligenteund sichere Art vernetzen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf demMarkt funktioniert diese in einem offenen API-basierten Ökosystem. Inden kommenden Wochen werden die gemeinsamen Projekte weiterbesprochen und vorangetrieben.Informationen zu TRATONDie TRATON AG, vormals Volkswagen Truck & Bus AG, ist eine 100%igeTochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren MarkenMAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweitführenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2017 setzten die Markender TRATON GROUP insgesamt rund 205.000 Fahrzeuge ab. Das Angebotumfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 31 Standorten in17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte dasUnternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zuerfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und alsPartner ihrer Kunden.Informationen zu SoleraSolera ist ein globaler Marktführer für digitale Technologien, diedie wichtigsten Güter in unserem Leben verbinden und sichern: unsereAutos, Lkw, Zuhause und Identitäten. Das Unternehmen wurde vomErfinder und Unternehmer Tony Aquila gegründet und wird seither vonihm geleitet. Heute bearbeitet Solera über 300 Millionen digitaleTransaktionen pro Jahr für etwa 235.000 Partner und Kunden in fast 90Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf solera.com.Warnhinweise zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen,darunter Aussagen zu: den Vorteilen der Partnerschaft zwischen Soleraund TRATON (die "Partnerschaft"), darunter: die zukünftigeEntwicklung und der Vertrieb von Flottenmanagement,Fahrerdienstleistungen und digitale Verkaufslösungen für das globaleNutzfahrzeugumfeld; die zukünftige Entwicklung und Ausweitung der"Digital Garage Fleet"-Plattform und IVAS-Technologie von Solera; unddie erwarteten, aus der Partnerschaft resultierenden Vorteile für dieAkteure im globalen Nutzfahrzeugumfeld. Diese Aussagen basieren aufaktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen und unterliegenzahlreichen Risiken, Ungewissheiten und unbekannten zukünftigenEreignissen, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisseerheblich abweichen können. Aufgrund der Risiken und Unsicherheiten,die bei Transaktionen dieser Art, dem Geschäft von Solera und demGeschäft von TRATON inhärent sind, können tatsächliche Ereignisseerheblich von den in dieser Pressemitteilung geschilderten abweichen,darunter: das nicht Eintreten der erwarteten Vorteile aus derPartnerschaft; Risiken aus und mögliche negative Folgen vonAkquisitionen, Investitionen, Joint Ventures und ähnlichenTransaktionen; die erfolgreiche Kombination der Lösungen, Produkteund Dienstleistungen von Solera mit anderen Lösungen, Produkten undDienstleistungen von TRATON; die weitere Übernahme der Lösungen,Produkte und Dienstleistungen von Solera und TRATON; und dieWettbewerbseffekte auf die Preise von Produkten und Dienstleistungenund das Geschäft von Solera und TRATON. Solera und TRATON haben keineVerpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen als Ergebnis neuerInformationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zuaktualisieren oder zu verändern (und lehnen eine solche Verpflichtungausdrücklich ab).