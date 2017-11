London (ots) - RHI Magnesita N.V. (LSE: RHIM), ein globalführender Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und-serviceleistungen veröffentlicht heute ein Trading Update alskombiniertes Unternehmen für die neun Monate bis September 2017.Zwtl.: ÜBERBLICKDer bisherige Geschäftsverlauf von RHI Magnesita hat sich seit dem2. Quartal deutlich verbessert, da das Marktumfeld eine Belebung derAktivitäten in der ersten Jahreshälfte widerspiegelt. Der Umsatz deskombinierten Unternehmens in den ersten neun Monaten 2017 war mit ?2.052,3 Mio um 9,3% höher als im Vergleichszeitraum. Das operativeEBITA belief sich auf ? 224,6 Mio, ein Anstieg von 23,7% gegenüberdem Vergleichszeitraum 2016; die operative EBITA-Marge betrug 10,9%.Obwohl sich die globale Industrieproduktion seit Jahren stabilentwickelt, verzeichnen die Grundstoffindustrien im Jahr 2017 bisherweltweit synchrones Wachstum. Die Stahlproduktion wächst in allenRegionen, in denen das Unternehmen eine relevante Marktpositionaufweist. In diesem Zusammenhang wird für den Umsatz von RHIMagnesita im Jahr 2017 ein Anstieg im hohen einstelligen Bereicherwartet, der deutlich über dem Wachstum unserer Kundenindustrienliegen sollte.Zwtl.: DIVISION STAHLDie regionale Stahlproduktion entwickelt sich weiterhin stark unddie globalen Outputmengen liegen laut der World Steel Association um5,2% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Stahlproduktionin Brasilien stieg um 9%, in China und Indien um 5% bzw. 6% und inNordamerika sowie der Europäischen Union um 4%. Die Performance derDivision Stahl von RHI Magnesita spiegelt diese Entwicklung mit einerhöheren Handelstätigkeit als im Vergleichszeitraum des Vorjahreswider.Zwtl.: DIVISION INDUSTRIALDie Entwicklung der Division Industrial entspricht den Erwartungendes Managements. Auf Business Unit-Ebene hat sich derGeschäftsbereich Zement/Kalk insbesondere in Brasilien und der RegionAsien/Pazifik stark entwickelt, während UEC (Umwelt, Energie, Chemie)vor allem aufgrund von geringeren Bautätigkeiten in Nordamerika unterden Erwartungen lag. Für das 4. Quartal gehen wir von einemUmsatzzuwachs in der Division Industrial aus; im Gesamtjahr sollteder Umsatz den Erwartungen des Managements entsprechen.Zwtl.: ZUSAMMENSCHLUSS UND INTEGRATIONWir arbeiten weiterhin erfolgreich an der Umsetzung der geplantenIntegrationsmaßnahmen und sind zuversichtlich, die angestrebtenSynergien von ? 70,0 Mio p.a. bis 2020 zu erreichen.Zwtl.: FINANZLAGEDie Finanzlage festigt sich weiter, wobei das Verhältnis vonNettoverschuldung/EBITDA nach dem Listing unter 2,5x (unterBerücksichtigung der Auszahlung der Barabfindungen) und damitdeutlich unter dem in der Bekanntgabe des Zusammenschlusseserwarteten Wert vor einem Jahr lag. Unser Fokus richtet sichweiterhin auf die Reduktion des Working Capitals sowie dieCash-Generierung. Wir sind weiterhin solide finanziert mit hoherLiquidität und einem robusten Bilanz- und Schuldenabbauprofil.Zusätzlich zu einem starken Cashflow aus dem Grundgeschäfterwarten wir bis zum Jahresende Erlöse von ? 40 Mio aus der Abgabedes Magnesia-Carbon-Geschäfts von Magnesita und des RHIDolomitgeschäfts jeweils in der EU sowie eine zusätzliche WorkingCapital Monetisierung von ? 15 Mio.Zwtl.: ANALYSTENPRÄSENTATIONHeute findet eine Präsentation des Unternehmens für Analystenstatt, um einen Überblick über das Unternehmen, dessen Endmärkte undGeschäftsstrategie zu bieten. Dabei werden keine wesentlichen neuenInformationen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen oder ein Updatezum Geschäftsverlauf veröffentlicht. Die Präsentation steht ab 09:00Uhr GMT auf der Investor Relations Website des Unternehmens zurVerfügung.Zwtl.: Über RHI MagnesitaRHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI und Magnesitazum global führenden Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten,-systemen und -serviceleistungen hervor, die für industrielleHochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind und unteranderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle-, und Glasindustriezum Einsatz kommen. Mit einer vertikal integriertenWertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt undleistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita mehr als10.000 Kunden in nahezu allen Ländern weltweit.Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Hauptproduktionswerken sowiemehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen einebeispiellose geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita beabsichtigt,seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, dem komplementärenProduktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit zunutzen, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die vondynamischeren Konjunkturaussichten profitieren.Weiter Informationen finden Sie unter [www.rhimagnesita.com](http://www.rhimagnesita.com)Rückfragehinweis:RHI Magnesita N.V.Eduardo Gotilla, Head of Corporate Finance and Investor RelationsTel +44 (0) 20 3823 3661E-Mail: eduardo.gotilla@rhimagnesita.comStefan Rathausky, Head of Corporate CommunicationsTel +43 50213-6059E-Mail: stefan.rathausky@rhimagnesita.comBrunswick Group (Finanz-PR)Carole CableTel +44 (0) 20 7404 5959Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1644/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: RHI Magnesita, übermittelt durch news aktuell