TRACE veröffentlicht neunten Annual Global Enforcement Report

Zahl der untersuchten Bestechungsfälle rund um die Welt nimmt zuund US-Behörden setzen Strafverfolgungsmaßnahmen fortAnnapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - TRACE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393017-1&h=4210118329&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393017-1%26h%3D3212258840%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.traceinternational.org%252F%26a%3DTRACE&a=TRACE),die weltweit führende Organisation zur Normgebung in derBestechungsbekämpfung, hat heute die Ergebnisse ihres GlobalEnforcement Reports (GER) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393017-1&h=1110814619&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393017-1%26h%3D3322976341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubspot.traceinternational.org%252Ftrace-2018-ger-report%26a%3DGlobal%2BEnforcement%2BReport%2B(GER)&a=Global+Enforcement+Reports+(GER)) für dasJahr 2018 veröffentlicht, in dem über die gestiegene Anzahl derStrafverfolgungsmaßnahmen in den USA sowie die untersuchtenBestechungsfälle weltweit berichtet wird. Die im GER-Berichtberücksichtigten Strafverfolgungsmaßnahmen umfassen alle gefasstenBeschlüsse zu Bestechungsvorwürfen, die Geld- oder andere Strafen mitsich ziehen, sowie Schuldbekenntnisse, Verurteilungen oder erzielteVergleiche in einem Gerichtsverfahren. Der GER-Bericht von 2018, dieneunte Veröffentlichung von TRACE, beinhaltet Daten zuStrafverfolgungsmaßnahmen zur Bestechungsbekämpfung im Jahr 2018 undfasst 42 Jahre an Durchsetzungsmaßnahmen zur Bekämpfung vonKorruption und Bestechung zusammen.Im Jahr 2018 wurden in den USA insgesamt 25Vollstreckungsmaßnahmen umgesetzt - ein deutlicher Anstieg gegenüberden 16 Fällen im Vorjahr, jedoch wesentlich geringer als imRekordjahr 2016, in dem 31 Fälle gezählt wurden. Diese Zahl umfasstzwei Rechtsfälle, die durch formale Einstellung des Strafverfahrensmit Abschöpfung der illegal erwirtschafteten Gewinne seitens desFinanzministeriums ("declination-with-disgorgement") abgewickeltwurden, ein sogenannter "weicher Ansatz", der jenen Unternehmen, diezur Selbstauskunft bereit sind, dank der jüngsten Regierungspolitikzur Verfügung steht. Insgesamt haben die USA von 1977 - 2018insgesamt 263 Vollstreckungsmaßnahmen umgesetzt, was rund 67 Prozentaller Durchsetzungsmaßnahmen weltweit entspricht.Im vergangenen Jahr ist auch die Zahl der weltweit eingeleitetenErmittlungen zur Bestechung im Ausland gestiegen. Insbesondere werdendie europäischen Länder genannt, die gemeinsam an insgesamt 157Untersuchungen beteiligt sind, die sich mit Bestechungsgeldern anausländische Regierungsbeamte befassen - ein Anstieg von etwa 37%gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus war die Anzahl jener Länder, indenen inländische Beamte hinsichtlich der Bestechung durchausländische Organisationen untersucht wurden, im Vorjahr höher alsje zuvor."Es ist ein gutes Zeichen, dass Strafverfolgungsmaßnahmen zurBestechungsbekämpfung auf internationaler Ebene auch weiterhin alsPriorität angesehen werden und dass das US-Justizministerium und dieUS-Börsenaufsichtsbehörde die freiwillige Selbstauskunft anerkennen",sagte TRACE-Präsidentin Alexandra Wrage. "Eine derartige Kooperationmit der Geschäftswelt wird auch weiterhin von unschätzbarem Wertsein, während immer mehr Länder dazu bereit sind, an Ermittlungen undStrafverfolgungsmaßnahmen in länderübergreifenden Bestechungsfällenmitzuarbeiten. Wir hoffen, dass die US-Behörden weiterhin wachsambleiben, um sicherzustellen, dass Anreize, wie etwa die Option derAbwicklung durch "Declination-with-disgorgement", nicht vonÜbeltätern missbraucht werden, die stets mit nur leichten Strafen undmilden Konsequenzen davonkommen wollen."Informationen zum Annual Global Enforcement ReportDer Global Enforcement Report (GER) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393017-1&h=2511449839&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393017-1%26h%3D3322976341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubspot.traceinternational.org%252Ftrace-2018-ger-report%26a%3DGlobal%2BEnforcement%2BReport%2B(GER)&a=Global+Enforcement+Report+(GER)) von TRACE stellt graphische und schriftliche Analysen zurVerfügung, die sämtliche bekannten Ermittlungen undDurchsetzungsmaßnahmen zu länderübergreifenden Bestechungsfällen seitder Verabschiedung der Gesetzgebung zur Verhinderung korrupterPraktiken im Ausland (Foreign Corrupt Practices Act) behandeln. DerGER-Bericht bezieht seine Daten in erster Linie vonTRACE Compendium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393017-1&h=1919018878&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393017-1%26h%3D3641276294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftraceinternational.org%252Fcompendium%253Futm_campaign%253D2018%252520GER%252520%25255BReleased%2525202019%25255D%2526utm_source%253DPRNewsWire%2526utm_medium%253Dpressrelease%26a%3DTRACE%2BCompendium&a=TRACE+Compendium), der Datenbank vonTRACE, die sich mit transnationalen Korruptionsfällen befasst. DieAnalyse umfasst Vollstreckungsmaßnahmen, für die Informationenöffentlich zugänglich sind, mit Ausnahme von rein inländischenBestechungsfällen.Der GER-Bericht von 2018, die neunte Veröffentlichung von TRACE,beinhaltet Daten zu Strafverfolgungsmaßnahmen zurBestechungsbekämpfung im Jahr 2018 und fasst 42 Jahre anDurchsetzungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechungzusammen. Er ist erhältlich über TRACEinternational.org/publications(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393017-1&h=3357527850&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393017-1%26h%3D2511472471%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftraceinternational.org%252Fpublications%26a%3DTRACEinternational.org%252Fpublications&a=TRACEinternational.org%2Fpublications).Informationen zu TRACETRACE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393017-1&h=898093794&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2393017-1%26h%3D3345897894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.traceinternational.org%252F%26a%3DTRACE&a=TRACE) ist eine weltweit anerkannteWirtschaftsorganisation zur Bekämpfung von Korruption und einführender Anbieter kostengünstigerDrittanbieter-Risikomanagement-Lösungen. Zu den Mitgliedern undKunden gehören mehr als 500 multinationale Unternehmen mitFirmensitzen rund um die Welt. 