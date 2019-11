TRACE veröffentlicht die Bribery Risk Matrix für das Jahr 2019 und geht mit der Bribery Risk Typology an den Start

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - TRACE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638903-1&h=1911833138&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638903-1%26h%3D971634510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.traceinternational.org%252F%26a%3DTRACE&a=TRACE),die weltweit führende Organisation für das Aufstellen vonKorruptionspräventionsstandards, hat die TRACE Bribery Risk Matrix (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638903-1&h=47117530&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638903-1%26h%3D2148562091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.traceinternational.org%252Ftrace-matrix%26a%3DTRACE%2BBribery%2BRisk%2BMatrix&a=TRACE+Bribery+Risk+Matrix) (Bestechungsrisiko-Matrix) für das Jahr 2019 herausgebracht,die das gewerbliche Bestechungsrisiko in 200 Zuständigkeitsbereichenmisst. TRACE startete zudem mit der neuen Bribery Risk Typology(Bestechungsrisiko-Typologie) und interaktiven Karte, die einenvergleichenden Kontext zur Interpretation von Matrixwerten basierendauf Faktoren, wie der Instabilität eines Staats und wirtschaftlichenKomplexität, bereitstellen. Beide Tools sind über den Datenbrowser (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638903-1&h=1754809274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638903-1%26h%3D3399441052%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmatrixbrowser.traceinternational.org%252F%26a%3Ddata%2Bbrowser&a=Datenbrowser) der TRACE Matrixverfügbar.Laut den diesjährigen Daten der TRACE Matrix bieten Somalia,Südsudan, Nordkorea, Jemen und Venezuela das höchste Risiko fürBestechungsforderungen. Neuseeland, Norwegen, Dänemark, Schweden undFinnland verfügen über das niedrigste Bestechungsrisiko."Die TRACE Matrix bietet multidimensionale, nützliche Einblicke zugeschäftlichen Bestechungsrisiken, die von Unternehmen dazu verwendetwerden können, um gezieltere Compliance-Verfahren zu entwickeln", soTRACE President Alexandra Wrage.Ursprünglich wurde die TRACE Matrix im Jahr 2014 veröffentlicht,um die Nachfrage der Geschäftswelt nach zuverlässigeren Informationenüber das gewerbliche Bestechungsrisiko weltweit zu decken. Die Matrixbezieht sich auf das Risiko, dass Unternehmen in einem bestimmtenZuständigkeitsbereich zur Bestechung aufgefordert oder auf korrupteSysteme treffen werden.Die TRACE Matrix steht kostenfrei öffentlich zur Verfügung undunterstützt Unternehmen dabei, die folgenden Bedingungen zuüberprüfen, die es ermöglichen, dass gewerbliche Bestechung floriert:(1) die Art und der Umfang der Interaktionen der Regierung mit demprivaten Sektor; (2) die gesellschaftliche Einstellung gegenüberBestechung und die Fähigkeit der Regierung, Korruptionsverbotedurchzusetzen; (3) das Maß der staatlichen Transparenz und (4) dieFähigkeit der Zivilgesellschaft, Bestechung zu überwachen undaufzudecken.Die Bribery Risk Typology - in diesem Jahr neu verfügbar -gruppiert Zuständigkeitsbereiche basierend auf Faktoren, die sich alsbesonders einflussreich für das Bestechungsrisiko-Umfeld aufnationaler Ebene herausgestellt haben, darunter die Instabilitäteines Staats, der Ressourcenreichtum, die Verfolgung sowie diewirtschaftliche Größe und Komplexität."Die neue Bribery Risk Typology präsentieret praktische Kontexte,die für die Interpretation der Werte auf der TRACE Matrix hilfreichsind", so Wrage. "Für instabile Staaten mit autokratischen Regimenkann beispielsweise erwartet werden, dass sie andere Bedenkenhervorrufen als stabile, wirtschaftlich komplexe Demokratien. DieBribery Risk Typology ermöglicht es Nutzern, aussagekräftigereRückschlüsse zu ziehen als dies mit einer einfachen globalenRangfolge möglich wäre."Die TRACE Matrix ist öffentlich untertraceinternational.org/trace-matrix (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638903-1&h=1599739690&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638903-1%26h%3D2628491308%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.traceinternational.org%252Ftrace-matrix%26a%3Dtraceinternational.org%252Ftrace-matrix&a=traceinternational.org%2Ftrace-matrix)verfügbar. Der Matrix-Datenbrowser ist untermatrixbrowser.traceinternational.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638903-1&h=3341797951&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638903-1%26h%3D2049302144%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fmatrixbrowser.traceinternational.org%252F%26a%3Dmatrixbrowser.traceinternational.org&a=matrixbrowser.traceinternational.org)verfügbar.Sehen Sie sich hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638903-1&h=2695646286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638903-1%26h%3D3594568878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fj9qjiKlmdKQ%26a%3Dhere&a=hier) ein 90 Sekunden langes Video überdie TRACE Matrix an.Informationen zu TRACETRACE ist eine weltweit anerkannte Wirtschaftsorganisation zurBekämpfung von Korruption und ein führender Anbieter vonDrittanbieter-Risikomanagement-Lösungen mit Kostenteilung. WeitereInformationen zu TRACE erhalten Sie unter www.TRACEinternational.org.Pressekontakt:Gigi O'Connellgoconnell@traceinternational.orgOriginal-Content von: TRACE, übermittelt durch news aktuell