Der TQS Angebotsprofi nun auch als Online-Lehrgang verfügbar / Ein neuer Vertriebslehrgang der Integrata Cegos Group und der Deutschen Vertriebsberatung

Stuttgart (ots) - Ein seit Jahren gefragtes Vertriebsseminar, derTQS Angebotsprofi der Deutschen Vertriebsberatung (DV), steht absofort auch als digitaler und interaktiver Zertifikatslehrgang zurVerfügung. Die Integrata Cegos Group hat gemeinsam mit der DV alsKooperationspartner eine Online-Version des TQS Angebotsprofisentwickelt und in ihr Weiterbildungsangebot aufgenommen. Der Lehrgangumfasst zwei Kompetenzbausteine mit über 50 Lernmodulen und wirddurch Vertriebsexperten moderiert und begleitet. Er richtet sich anAnfänger wie Profis, die ihre Vertriebserfolge verbessern wollen.Dank der Online-Option können auch Vertriebsmitarbeiter mit knappemZeitbudget an diesen Seminaren teilnehmen.Immer noch werden, je nach Branche, 95 Prozent des Umsatzes überden traditionellen Vertriebsweg generiert, das heißt von der Anfrageüber das Angebot bis zum Abschluss. Der TQS Angebotsprofi derDeutschen Vertriebsberatung vermittelt Methoden, diesenAngebotsprozess optimal auszuschöpfen und systematisch mehr Aufträgezu gewinnen. Das seit Jahren erprobte Präsenzseminar, dem dieErkenntnisse aus 35 Jahren Vertrieb und über 3000 erfolgreichenProjekten zugrunde liegen, hat sich mit bisher über 30.000Teilnehmern zu einem Klassiker entwickelt. Nach Aussage vonGeschäftsführer Ulrich Dietze, dem Erfinder von TQS Total QualitySelling, liegen "Unternehmen, die Total Quality Selling eingeführthaben, über dem Branchendurchschnitt oder sind Marktführer."Effiziente Weiterbildung, unabhängig von Ort und ZeitDer TQS Angebotsprofi kann als Online-Lehrgang in einem Zeitraumvon bis zu zwölf Wochen im eigenen Lerntempo absolviert werden. DerZugriff erfolgt unabhängig von Ort und Zeit per PC, Laptop oderTablet - Zusatzkosten für Anreise oder Übernachtung entfallen.Praxiserprobte Lerneinheiten, innovative Lernformate, Live-Übungenund vieles mehr sowie die individuelle Betreuung durch ausgebildeteTQS Consultants gewährleisten den Lernerfolg. Nach bestandenerOnline-Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer einIntegrata-Zertifikat. Für Ingmar J. Rath, CEO der Integrata CegosGroup, ist die Online-Version auch eine Antwort auf die Anforderungendes Digitalen Zeitalters: "Unabhängiges, flexibles undselbstbestimmtes Lernen wird immer wichtiger. Als Vorreiter imBereich des Digitalen Lernens schaffen wir die Voraussetzungen dafür,dass dies erfolgreich und effizient geschehen kann."Die Zusammenarbeit der DV und der Integrata Cegos Group, die ihrlangjähriges Know-how und ihre spezifische Expertise im Bereich desDigitalen Lernens in die Entwicklung der Online-Version des TQSAngebotsprofis eingebracht hat und die gemeinsame Vermarktung sollenfortgesetzt werden. Der nächste Lehrgang, der TQS Akquiseprofi, istbereits in Arbeit.Kostenloses Webinar mit Ulrich DietzeAm 21. März 2018, von 11.00 bis 12.00 Uhr, bietet die IntegrataCegos Group zu diesem Thema ein kostenloses Experten-Webinar fürUnternehmer und Vertriebsführungskräfte an. Unter dem Titel "KeinPotenzial verschenken: Wie Sie Angebotsprozesse optimieren!"vermittelt Ulrich Dietze praktische Inhalte, die direkt umgesetztwerden können. Interessenten können sich unter http://ots.de/QNCKXTanmelden.Integrata AG und Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT-Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in dieCegos Group integriert.Cegos GroupSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.