TPI Composites: Geht es jetzt um die Wurst?

TPI Composites, ein Unternehmen aus dem Markt "Schwere elektrische Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 05:59 Uhr) mit 21.85 USD nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Unser Analystenteam hat TPI Composites auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: TPI Composites lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für TPI Composites in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für TPI Composites. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 54,1 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass TPI Composites momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist TPI Composites auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,25). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. TPI Composites wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die TPI Composites-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die TPI Composites-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für TPI Composites aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 27,13 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 24,14 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (21,85 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält TPI Composites somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.