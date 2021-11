TPI Composites Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Tpi Composites, ein Unternehmen aus dem Markt "Schwere elektrische Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 19:19 Uhr) mit 23.29 USD sehr stark im Minus (-2.48 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tpi Composites auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tpi Composites. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tpi Composites mit einem Wert von 22,06 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektrische Ausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,53 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Tpi Composites-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (50,73 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 112,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,88 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Tpi Composites eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.