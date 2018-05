"TOP SERVICE Deutschland 2018" Wettbewerb / amedes schafft Sprung in die Exzellenzgruppe

Hamburg/Göttingen (ots) - Im "TOP SERVICE Deutschland" Wettbewerbder ServiceRating GmbH werden seit über zehn Jahren diekundenorientiertesten deutschen Unternehmen ausgezeichnet. Die amedesMedizinische Dienstleistungen GmbH schaffte es in diesem Jahr gleichbei der ersten Teilnahme in die Exzellenzgruppe der Top 50.Im Rahmen der detaillierten Analyse wird branchenübergreifend dieKundenorientierung aller Teilnehmer untersucht. Die zur Erhebungbenötigten Daten werden über eine Befragung der Kunden und desManagements erhoben. In der Analyse werden Kunden-und Managementsichtzu einer ganzheitlichen Betrachtung der Kundenorientierungzusammengeführt. Wissenschaftlicher Partner des Wettbewerbs ist dasInstitut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) derUniversität Mannheim."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", so Wolf FredericKupatt, CEO der amedes-Gruppe. "Die positive Einschätzung unsererKunden - Ärztinnen und Ärzten aus ganz Deutschland - bestärkt unsdarin, dass der eingeschlagene Weg, Kundenzufriedenheit alsTop-Priorität über alle Bereiche und Abteilungen hinweg zubetrachten, der richtige ist. Wir werden die Erkenntnisse der Analysedazu nutzen, unseren Service kontinuierlich weiter zu verbessern."Informationen zum UnternehmenDie amedes-Gruppe bietet an über 60 Labor- und Praxisstandorten inDeutschland und Belgien interdisziplinäre undmedizinisch-diagnostische Dienstleistungen für Patienten,niedergelassene Ärzte und Kliniken an. Mit mehr als 3.500Mitarbeitern - darunter über 350 Ärzte und wissenschaftlicheMitarbeiter - ist amedes eines der größten Unternehmen in diesemBereich.Pressekontakt:Juliane AhlersLeiterin Kommunikationjuliane.ahlers@amedes-group.comwww.amedes-group.comTelefon: 040 33 44 11 9540Original-Content von: amedes Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell