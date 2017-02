TOP PERFORMER Lufthansa AG

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei der Lufthansa. Denn Tobias Jauck hat am 20. Februar berichtet, dass die Lufthansa in der letzten Woche zu dem Top-Performern im DAX zählte. Ging die Aktie doch mit mehr als 7 Prozent aus dem Freitags-Handel, gefolgt von der Henkel AG und der Allianz.

Neun-Monats-Hoch! Der starke Kursanstieg der letzten Woche markierte für die Deutsche Lufthansa ein neues Neun-Monats-Hoch. 13,44 Euro bezahlte man am 20. Februar an der Frankfurter Börse, also fast 50 Prozent mehr als noch vor einem halben Jahr.

Die Zahlen kommen! Dies könnte dann auch auf die Lufthansa Auswirkungen haben. Kommenden Montag noch vor Börsenbeginn werden die Erzeugerpreise bekannt gegeben, am Dienstag folgen dann die Einkaufsmanagerindizes und am Mittwoch wird der ifo-Geschäftsklimaindex bekannt gegeben. Hier wird ein Wert von 109,70 nach zuvor 109,80 erwartet. Am Donnerstag um acht Uhr vor Börseneröffnung wird das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. In Amerika hingegen bleibt es relativ ruhig und nur das FOMC Protokoll könnte am Mittwoch zu Spannungen an den Märkten führen. Es wird um 20 Uhr deutscher Zeit von dem Vorstand der Federal Reserve veröffentlicht.

Kann die Lufthansa ihren erneuten Erfolgskurs weiter fortsetzen? Wir bleiben für Sie am Ball.

