"TOP PERFORMANCE"- Santander erhält Auszeichnung für erstklassiges Gesundheitsmanagement (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Besondere Auszeichnung im Jubiläumsjahr- Santander zählt zu Deutschlands gesündesten UnternehmenGroße Ehre für die Santander Consumer Bank AG: Sie erhält dasoffizielle Qualitätssiegel zum Corporate Health Award "TOPPERFORMANCE" für die herausragende Weiterentwicklung im BetrieblichenGesundheitsmanagement (BGM). Der Corporate Health Award ist dierenommierteste Initiative im Bereich BGM in Deutschland. DieAuszeichnung wird zum zehnten Mal vergeben und umfasst inzwischen 13Branchen und mehrere Sonderpreiskategorien. Das besondereQualitätssiegel, das Santander gestern im feierlichen Rahmen in Bonnerhielt, wird erstmalig in diesem Jubiläumsjahr des Corporate HealthAward verliehen.Thomas Sürth, Bereichsleiter Personal Santander, freut sich überdie Auszeichnung: "Wir fühlen uns sehr geehrt, dieses besondereQualitätssiegel verliehen zu bekommen. Es ist sichtbares Zeichenunserer Anstrengungen, in unserem Unternehmen ein Umfeld zu schaffen,in dem unsere Mitarbeiter gerne und gesund arbeiten können. Auch inZukunft wird die Gesundheit unserer Mitarbeiter im Fokus stehen;dafür werden wir weiterhin konsequent in den Ausbau unseresGesundheitsmanagements investieren."Das Qualitätssiegel ist eine Initiative von EuPD ResearchSustainable Management, Handelsblatt und der ias-Gruppe und wird anbesonders vorbildliche Unternehmen verliehen, die sich nachweislichüberdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiterengagieren und eine vorausschauende, nachhaltige Personalstrategieverfolgen. Voraussetzungen für den Erhalt des "TOPPERFORMANCE"-Siegels sind mindestens vier Teilnahmen am CorporateHealth Award und der Nachweis einer signifikantenLeistungsverbesserung im BGM.2017 hatte Santander zum vierten Mal in Folge das Siegel derExzellenz-Klasse für ihr hervorragendes Gesundheitsmanagementerhalten und war schon damals mit ihren gesundheitsbezogenenMaßnahmen deutschlandweit führend.Weitere Informationen finden Sie unter http://presse.santander.de.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen(Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hatweltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einenzurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.de