TOP 15: Sicherung der Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein (Drs-Nr.: 19/541, 19/513) / Qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein flächendeckend sicherstellen

Kiel (ots) - In Schleswig-Holstein arbeiten ca. 193.000 Fachkräftein den Gesundheitsberufen. Davon 16.000 Ärztinnen und Ärzte. Davonwiederum ca. 1/3 ambulant, 1/3 stationär und 1/3 gar nicht amPatienten bzw. an der Patientin - dafür aber im Back-office wie z.B.in der Forschung, Entwicklung und Produktion oder wie hier imLandtag. Die Koalition möchte dem tatsächlichen Versorgungsbedarf imGesundheitswesen auf den Grund gehen und eine Bestandsaufnahme derambulanten, stationären und sektorenübergreifenden Angebote auf denWeg bringen. Erich Kästner hat einmal gesagt: "Es gibt nichts Gutes,außer man tut es".Fakten sind immer gut und darum werden wir das Anliegenunterstützen. Jamaika muss das Rad aber nicht neu erfinden. Mit denLandespflegeberichten und den Berichten zu den Konzepten in derGeburtshilfe gibt es aus unserer Regierungszeit schon Daten, die sieeinbeziehen sollten. Des Weiteren ist die Aufzählung der Koalitionnicht ganz vollständig bzw. unklar und deshalb ist unserErgänzungsantrag insbesondere auf die geburtshilflichen undtherapeutischen Sondertatbestände gerichtet. Im Landtag haben wirimmer wieder über Hebammen, Physio- sowie Ergotherapeuten und anderetherapeutischen Berufsgruppen gesprochen, zu denen auch medizinischeMasseurinnen und Masseure und andere gehören. Um bei der ErhebungMissverständnisse und Verengungen zu vermeiden, haben wir diesenErgänzungsantrag gestellt. Wir müssen diese Themenfelder undBerufsgruppen aktiv einbeziehen.Besonders wichtig ist hierbei, dass wir uns auf Bundes-, Landes-und auch auf kommunaler Ebene immer schneller für zielführendeMaßnahmen entscheiden müssen. Schnell und effizient müssen zumindestwir Politiker sein, sonst ist der Spagat in der Gesundheitsversorgungschon bald kaum noch zu realisieren. Die unendliche Geschichte einerirgendwann vielleicht leistungsfähigen Gesundheitskarte ist einmahnendes Beispiel dafür. Und darum möchten wir schon heute davorwarnen, dass hier kein neuer Berliner Flughafen entstehen darf, denndie Sicherung der Gesundheitsversorgung setzt die weitere und zügigeUmsetzung der im Land bereits beschlossenen Initiativen voraus.Darüber hinaus gehört dazu ein umfassendes Krankenhausgesetz, dassbestehende und ergänzte Regeln der stationären Versorgung enthält. Indiesem Gesetz müssen wir die Finanzierung, die Hygiene, dasEntlass-Management und die Ausstattungsstandards der Hard- undSoftware (z.B. im fachlichen Personalbestand sowie Raum- undEinrichtungsbedarf) sicherstellen.Nicht alles, was wir in der neuen Bundesrepublik übrigens nach derVereinigung weggeräumt haben war schlecht und kommt nach und nachwieder. Nicht nur die Spreewaldgurken. Die neuen medizinischenVersorgungszentren, wie wir sie in Büsum durch die Gemeinde oder inBrunsbüttel und Marne durch das Westküstenklinikum erleben, sindkleine Wiederauferstehungen der guten alten Polikliniken. Hierkonnten angestellte Ärztinnen und Ärzte die ambulante Versorgungsicherstellen, ohne eigene Praxisverantwortung tragen zu müssen.Gerade in der Verknüpfung von ambulanter und stationärerVerantwortung in der Fläche kann mit einer zielgerichteten Erhebungein Impuls-geber geschaffen werden. Die Work-Life-Balance derGesundheitsberufe wird ebenso zur Herausforderung wie die älterwerdende Gesellschaft.Immer größere Erwartungen können nur mit klugen und nachhaltigenLösungen erfüllt werden. Besonders bedeutend wird in derGesundheitsversorgung die weitere Digitalisierung sein. In derSystemmedizin oder Telemedizin aber auch in einer optimiertenNotfallversorgung werden Lücken zu entdecken und zu schließen sein.Hier werden wir noch reichlich Schularbeit machen müssen liebeKolleginnen und Kollegen. Also packen wir es an, dieses dicke Brettkönnen wir erfolgreich nur gemeinsam boPressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell