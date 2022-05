TOM Medications und Sanitas lancieren gemeinsames Pilotprojekt zur Steigerung der Therapietreue für chronisch Erkrankte

Wermatswil, Schweiz und Zürich (ots/PRNewswire) -Sanitas stellt ihren Versicherten die App von TOM Medications in einem sechsmonatigen Pilotprojekt zur Verfügung. Vollumfänglicher Datenschutz ist garantiert.(Wermatswil/Zürich) TOM Medications wurde 2020 gegründet, um chronisch Kranken zu helfen, ihre Therapietreue zu verbessern – und somit ihren Gesundheitszustand. Dass die App markant die Medikamententreue erhöht, kann bereits nach den ersten beiden Jahren belegt werden. «Während die Therapietreue im Durchschnitt bei 60 Prozent liegt, beträgt sie bei TOM-Nutzerinnen und -Nutzer über 80 Prozent», so TOM-Gründer und CEO Sven Beichler.Vom virtuellen Medikamentenschrank mit Erinnerungsfunktion profitieren mittlerweile weltweit über 8000 Patientinnen und Patienten mit Volkskrankheiten wie Cholesterin, Diabetes Typ 1 und 2, Hypertonie, Herzleiden, chronische Schmerzen, Depression, Rheuma, Asthma sowie Schilddrüsenerkrankungen.«Wir sind begeistert über das, was wir bereits erreicht haben», so Beichler. «Dank der Kooperation mit der Sanitas Versicherung können wir unsere App einem weiteren Patientenkreis anbieten und dazu beitragen, die Therapietreue stark zu verbessern». Das Pilotprojekt startete diese Woche und richtet sich an Sanitas-Versicherte, die über eine Zusatzversicherung verfügen. Als Anreiz für eine hohe Therapietreue erhalten die Teilnehmenden eine Belohnung.Gewährleistung der Daten-AnonymitätDer Datenschutz ist dabei jederzeit gewährleistet: Die App verlangt keine Registrierung und kann vollständig anonym genutzt werden. Sanitas erhält zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Medikationsinformationen.Dass sich die Sanitas für eine Zusammenarbeit mit TOM Medications entschieden hat, begründet CEO Dr. Andreas Schönenberger mit den deckungsgleichen Zielen. «Als Gesundheitspartnerin stehen unsere Versicherten bei uns im Zentrum. Das ist besonders wichtig während einer Krankheit. Hier sehen wir das Potential, sie noch besser zu unterstützen. Therapietreue Patient*innen sind langfristig gesünder und Folgeerkrankungen sind weniger wahrscheinlich. Das hilft sowohl ihnen als auch dem Schweizer Gesundheitssystem.»Auch Sven Beichler sieht in der Kooperation grosses Potenzial: «Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir dazu beitragen können, dass auch Sanitas-Versicherte ihre Medikamententreue und somit ihren Gesundheitszustand verbessern.»Die Teilnahme am Pilotprogramm erfolgt direkt über die TOM-App, die Zahl der Teilnehmenden ist limitiert.APP Download Android hier (https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.innovation6.tom.android&shortlink=76ed72b3&pid=tommedications.com)APP Download IOS hier (https://apps.apple.com/ch/app/id1469898237?mt=8&shortlink=23a31443&pid=tommedications.com)Über Innovation 6 AG – TOM Medications TOM Medications, ein Produkt der Innovation 6 AG mit Hauptsitz in Wermatswil (Zürich), wurde im Juni 2020 lanciert und bietet digital therapeutics (DTx) Lösungen mit Fokus auf die Medikation an. Geschäftsführer: Sven Beichler. Mehr Infos unter www.tommedications.comÜber Sanitas Die Sanitas Gruppe (www.sanitas.com) betreibt sowohl das Grundversicherungs- (Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG) als auch das Zusatzversicherungs-geschäft (Sanitas Privatversicherungen AG). Dabei gehört Sanitas mit rund 841'000 Versicherten und einem Prämienvolumen von beinahe drei Milliarden Franken zu den grössten Schweizer Krankenversicherern.Kontakt TOM MEDICATIONS Sven Beichler Kontakt Medien: Brigitte Kaps CEO RentCEO Innovation 6 / Tom Medications a PR AG für Tom Medications Tel +41 (0)Sven.beichler@tommedications.com 79 289 20 42 mail@rentapr.chLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1822015/Tom_Medications_Logo.jpgOriginal-Content von: Innovation 6 AG, übermittelt durch news aktuell