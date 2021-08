TOJOY-Gründer Lu Junqing: Dreißig Jahre Aufstieg bei TOJOY

Peking (ots/PRNewswire) - Am 18. August fand die Feier zum 30-jährigen Jubiläum von TOJOY über die Boss Cloud-App des Unternehmens statt. Mehr als 80.000 Teilnehmer, darunter Mitarbeiter, Familienmitglieder und Geschäftspartner, nahmen daran teil. Die Veranstaltung bot ein Resümee der ersten dreißig Jahre des chinesischen Business Accelerators und formulierte einen optimistischen Blick in die Zukunft.Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von TOJOY, Lu Junqing, hielt die Keynote-Rede der Veranstaltung und erklärte, dass sich die ersten dreißig Jahre des Unternehmens in vielerlei Hinsicht so angefühlt hätten, als müsse man einen Ball einen Hügel hinaufschieben."In einem solchen Fall gehst du rückwärts, wenn du dich nicht vorwärts bewegst", so Lu. "Heute ist TOJOY endlich oben angekommen und nun auf einer flachen Ebene mit anhaltendem und schnellem Wachstum unterwegs."Lu schreibt einen Großteil des Erfolgs von TOJOY seiner kontinuierlichen Innovation und Priorisierung der Mitarbeiter- und Partnerzufriedenheit zu. Lu sprach optimistisch von der glänzenden Zukunft, die durch den Ehrgeiz und die Integrität von TOJOY entstanden sind.Der weltweite CEO von TOJOY, Ge Jun, hielt ebenfalls eine Rede mit dem Titel "Uns selbst übertreffen und nach Höherem streben". Ge sprach davon, wie TOJOY in den kommenden Jahren weiterhin innovative Unternehmen vernetzen, soziale Werte schaffen und die "Great Sharing Economy" ausbauen wird. In diesem plattformfähigen System können materielle und immaterielle Geschäftsressourcen zwischen Geschäftspartnern und Plattformnutzern frei geteilt werden, einschließlich Kapital, Betriebspartnerschaften, Netzwerke und anderer Vermögenswerte.Li Zibin, Präsident der China Association of Small and Medium Enterprises, drückte seine Wertschätzung für die Beiträge von TOJOY zur Wirtschaft aus und erklärte: "TOJOY hat einer Reihe innovativer Unternehmen geholfen, neue Märkte zu erschließen und ein stetiges Wachstum aufrechtzuerhalten". Diese Kommentare wurden von TOJOY-Partnern aufgegriffen, unter anderem auch von TOJOY-Seniorpartner Sun Tali, der den positiven Effekt des Unternehmens auf soziale Themengebiete ansprach.Laut TOJOY stammt ein Großteil des wirtschaftlichen und sozialen Nutzens, den das Unternehmen schafft, aus seinem Great-Sharing-Modell, durch das innovative und traditionelle Unternehmen verbunden sind, um so die verschiedenen Ressourcen zu teilen, die ihre Unternehmen stärken. Bis heute hat TOJOY mehr als 300 innovativen Unternehmen geholfen, ihre Geschäfte über diese Plattform zu beschleunigen, unter anderem Unternehmen in den Bereichen KI, Big Data, IoT, Blockchain und E-Commerce. Darüber hinaus haben über 12.000 traditionelle Unternehmen die TOJOY-Plattform genutzt, um auf Upgrades ihrer Technologie- und Geschäftsmodelle zuzugreifen und in der neuen Wirtschaftslandschaft weiter wettbewerbsfähig zu sein.Vor kurzem hat sich TOJOY mit Hurun zusammengetan, um die Chinese Gazelle and Future Unicorn Enterprise Lists für 2021 ins Leben zu rufen. Die Unternehmen planen, gemeinsam die nächste Generation an innovativen chinesischen Unternehmen zu finden und zu fördern, und als Ergebnis die Entwicklung der damit verbundenen wirtschaftlichen Heimindustrie in ganz China anzukurbeln.TOJOY setzt sich dafür ein, die nächste Welle an chinesischen und globalen Unternehmen mit seinem Great Sharing-Modell zu stärken, um weiter zu wachsen. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Great Sharing-Plattform ein unternehmerisches Beschleunigungsökosystem für chinesische und internationale Unternehmen weiter inspirieren und stärken und zu einer Win-Win-Entwicklung führen wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600598/TOJOY_Founder_Lu_Junqing.jpgPressekontakt:Guo Xiaoyu+86-186-1174-0095guoxiaoyu@tojoy.comOriginal-Content von: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell