TM4 erhält Umweltzertifizierung ISO 14001:2015

Boucherville, Québec (ots/PRNewswire) -TM4 Inc. gab heute bekannt, dass es die Umweltmanagementnorm ISO14001:2015 erhalten hat, mit der das Engagement des Unternehmensanerkannt wird, seinen Einfluss auf die Umwelt zu minimieren.ISO 14001:2015 legt Kriterien für ein Umweltmanagementsystem (EMS- Environmental Management System) fest. Mit dieser Norm werdenUnternehmen anerkannt, die umweltfreundliche Praktiken in ihreUnternehmensprozesse implementiert haben."Die ISO 14001:2015-Norm zu erreichen, ist Teil unsererVerpflichtung, branchenführende Produkte und Dienstleistungen mitminimalen Einfluss auf die Umwelt bereitzustellen", erklärte RobertBaril, TM4s Chief Operating Officer. "TM4 wird angetrieben durch denWunsch, einen Beitrag zu einer besseren Welt für aktuelle undzukünftige Generationen zu leisten."Das Zertifikat beruht auf drei Aspekten: Einhaltung derGesetzgebung und Richtlinien, Management von Umweltrisiken undkontinuierliche Verbesserung der Umweltperformance bei Emissionen,Müllerzeugung und Energieverbrauch.Zertifikat ansehen (https://www.tm4.com/wp-content/uploads/2013/12/1640914_EMS_ENG_I.pdf)Informationen zu TM4TM4 ist ein vollständig im Besitz von Hydro-Québec befindlichesTochterunternehmen, dass Elektromotoren, Generatoren,Leistungselektronik und Kontrollsysteme für die Handels-, Automobil-,Marine-, Bergbau-, Eisenbahn-, Motorsport- und Wohnmobilmärkteentwirft und herstellt. TM4 trägt dank seiner Expertise in denBereichen Permanentmagnetmotoren, Thermomanagement,Spulenentwicklung, Außenrotor-Topologie sowie Motor- undWechselrichtersteuerungsalgorithmen zu den bestmöglichenWirkungsgraden bei der Energieumwandlung bei. TM4 befindet sich inBoucherville, Québec. Für ausführlichere Informationen besuchen Siebitte tm4.com (http://tm4.com/).Louis-Olivier Batty, Pressesprecher, Telefon: +1-514-289-4214,E-Mail : batty.louis-olivier@hydro.qc.ca; Maggie Parisé, Verkaufs-und Marketingkoordinatorin. Telefon: +1-450-645-1444 x378, E-Mail:maggie.parise@tm4.comOriginal-Content von: TM4 Inc, übermittelt durch news aktuell