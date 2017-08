TM4 empfängt Folgeauftrag von Workhorse für über 500 SUMO-Antriebssysteme

Boucherville, Québec (ots/PRNewswire) -TM4 Inc. kündigte heute einen neuen Auftrag von Workhorse GroupInc. (NASDAQ: WKHS (http://finance.yahoo.com/q?s=wkhs)) an, der dieLieferung von SUMOTM MD-Antriebssystemen für die Plattformen vombatterieelektrischen E-GEN-Lieferwagen mit erweiterter Reichweite unddem vollelektrischen E-100-Lieferwagen abdeckt. Im Anschluss an dieLieferung von 150 Systemen im Vorjahr erfüllt dieser AuftragWorkhorses kurzfristige Antriebsanforderungen für die Lieferung vonüber 500 E-GEN und E-100 Lieferwagen an Kunden, was UPS, FedExExpress und Workhorses Vertriebspartner Ryder Inc. umschließt."Fahrzeuge für die Auslieferung auf der sogenannten 'letztenMeile' sind die perfekten Kandidaten für Elektrifizierung. Dieeinzigartigen von Workhorse entwickelten E-GEN und E-100 Fahrzeugesparen Flottenbetreibern geschätzte 150.000 USD anGesamtbetriebskosten pro Fahrzeug während ihrer gesamtenNutzungsdauer und senken zusätzlich die Emission", kommentiert RobertBaril, Managing Director von TM4."TM4s SUMO-Antriebssysteme haben eine hervorragendeLeistungsstärke, Effizienz und Zuverlässigkeit in unseren Fahrzeugenauf der Straße demonstriert", erklärte Steve Burns, CEO der WorkhorseGroup. "Unsere Partnerschaft mit TM4, ein erstklassigerTier-1-Lieferant, sowie mit Panasonic und BMW ermöglicht uns einemaßstabsgerechte zuverlässige, kosteneffiziente Lösung für Flotten."Der vollelektrische, emissionsfreie Workhorse E-100-Lieferwagenschafft je nach Einsatzdauer eine Treibstoffeffizienz von 37,5 MPGebei einer Durchschnittsreichweite von 100 Meilen mit nur einmaligemAufladen. Der batterieelektrische E-GEN-Lieferwagen mit erweiterterReichweite schafft eine Treibstoffeffizienz von 30 MPGe bei einervollelektrischen Durchschnittsreichweite von 60 Meilen pluszusätzlicher 60 Meilen unter Einsatz des integrierten BMW-RangeExtender und senkt die Emissionen um 75 %. Beide Fahrzeuge nutzenPanasonic Lithium-Ionen-Akkus und verfügen über Workhorsesurheberrechtlich geschütztes Karosseriedesign,Batteriemanagement-System und Metron Echtzeit-Telematiksystem.Die TM4 SUMOTM-Systeme, die für Leistung und Haltbarkeitentwickelt wurden, sind für mittelschwere und schwere elektrischebzw. Hybrid-Nutzfahrzeuge, wie z. B. 6-18 Meter Busse, Lieferwagen,Shuttles, Zugfahrzeuge und mehr, optimiert. Dank des Direktantriebsreduzieren die TM4 SUMOTM-Systeme die Komplexität und Kosten desAntriebs, was eine einfache, effiziente und wartungsarme Lösungmöglich macht. Alle Direktantriebssysteme führen zu Effizienzgewinnenvon 10 % während des gesamten Fahrzyklus, was einer äquivalenthöheren Batterienutzung entspricht. Einige der TM4 SUMOTM-Systemewerden mit einer doppelseitigen Achse angeboten, was eine leichteIntegration in viele Elektrohybrid-Antriebsstränge gestattet.Informationen zu TM4 Inc.TM4, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Hydro-Québec,entwirft und vermarktet produktionsbereite elektrische undHybrid-Antriebssysteme, die für den Nutzfahrzeug-, Kraftfahrzeug- undWohnmobilmarkt sowie den maritimen, Bergbau-, Schienen- undMotorsportsektor geeignet sind. Die sauberen, erschwinglichen undhocheffizienten fortschrittlichen Permanentmagnet-Elektromotoren desUnternehmens können gemeinsam mit leistungsdichten elektronischenWechselrichtern und Steuerungssoftware an die Bedürfnisse einzelnerKunden angepasst werden. TM4 hat seinen Sitz in Boucherville, Québec.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen tm4.com(http://www.tm4.com/).Informationen zu Workhorse Group Inc.Workhorse ist ein Technologieunternehmen, das sich auf dieBereitstellung elektrischer Mobilitätslösungen für denTransportsektor konzentriert. Als amerikanischer Erstausrüsterentwerfen und bauen wir leistungsstarke batterieelektrischesFahrzeuge, einschließlich Lieferwagen und Luftfahrzeugen. Ebenfallsentwickeln wir cloudbasierteEchtzeit-Telematik-Leistungsüberwachungssysteme, die vollständig inunsere Fahrzeuge integriert sind und einen energie- sowiestreckenoptimierten Flottenbetrieb ermöglichen. AlleWorkhorse-Fahrzeuge wurden für einen effizienteren Personen- undWarenverkehr sowie größere Umweltfreundlichkeit gestaltet.Bitte besuchen Sie für zusätzliche Informationenhttp://www.workhorse.com.Pressekontakt:Geneviève ChouinardPressesprecher+1-514-289-6052chouinard.genevieve@hydro.qc.caMaggie PariséMarketing Manager+1-450-645-1444 Durchw. 378maggie.parise@tm4.comOriginal-Content von: TM4 Inc., übermittelt durch news aktuell