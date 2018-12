TLG Immobilien verbucht deutliche Aufwertung des Immobilienbestands

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern TLG Immobilien verbucht unter anderem wegen steigenden Mieten in Berlin eine deutliche Aufwertung seines Immobilienbestands.



Von Mitte des Jahres bis zum Ende steige der Marktwert des Portfolios ohne Berücksichtigung von Käufen und Verkäufen um zwischen 370 und 400 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Berlin mit. Hintergrund seien steigende Mieten insbesondere in Berlin und das Zinsumfeld, hieß es zur Begründung. Ende des Jahres dürfte der Wert des Immobilienbestands dann rund 4,1 Milliarden Euro betragen. Die Aktie des Unternehmens zog nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um über ein halbes Prozent an./men/gl