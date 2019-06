TLG Immobilien bekommt mit Kapitalerhöhung Geld für Geschäftsausbau

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern TLG Immobilien hat sich sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für den Geschäftsausbau beschafft.



Insgesamt wurden 8,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 26,13 Euro je Titel mit einem Bruttoerlös von rund 222 Millionen Euro platziert, teilte TLG am Donnerstag in Berlin mit. Die neuen Aktien seien in einem beschleunigten Platzierungsverfahren unter Ausschluss der Bezugsrechte bei institutionellen Anlegern untergebracht worden, hieß es.

Die TLG-Aktien fielen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um etwas mehr als drei Prozent auf 26,62 Euro.

TLG Immobilien will das zusätzliche Geld laut Mitteilung in den Geschäftsausbau und mögliche Übernahmen investieren. Die Kapitalerhöhung sei eine von mehreren Maßnahmen, um Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, sagte Vorstandschef Barak Bar-Hen./eas/mis