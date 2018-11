TLG Immobilien: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

Per 03.11.2018, 12:09 Uhr wird für die Aktie TLG Immobilien am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 23,22 EUR angezeigt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für TLG Immobilien entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: TLG Immobilien lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für TLG Immobilien in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der TLG Immobilien von 23,22 EUR ist mit +2,07 Prozent Entfernung vom GD200 (22,75 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 22,45 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,43 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der TLG Immobilien-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die TLG Immobilien-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 9 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die TLG Immobilien-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 24,19 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,19 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (23,22 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält TLG Immobilien somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.