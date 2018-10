TLG Immobilien: Wie jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

Für die Aktie TLG Immobilien wird an der heimatlichen Börse Xetra am 27.10.2018, 15:28 Uhr, ein Kurs von 21,79 EUR geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für TLG Immobilien entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. TLG Immobilien liegt mit einer Dividendenrendite von 3,76 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Real Estate"-Branche hat einen Wert von 4,15, wodurch sich eine Differenz von -0,38 Prozent zur TLG Immobilien-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der TLG Immobilien-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,75 EUR. Der letzte Schlusskurs (21,82 EUR) weicht somit -4,09 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (22,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,94 Prozent), somit erhält die TLG Immobilien-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die TLG Immobilien-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei TLG Immobilien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält TLG Immobilien auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.