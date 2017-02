TLG Immobilien: Goldman Sachs verabschiedet sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

The Goldman Sachs Group, Inc. hat ihre Anteile an der TLG Immobilien AG fast vollständig veräußert. Mit Wirkung zum 7. Februar 2017 hatte das New Yorker Wertpapierhandelsunternehmen gerade noch 13.538 Aktien bzw. 0,02 Prozent des TLG Immobilien-Kapitals im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung war erforderlich geworden, weil die Stimmrechte und der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil von 0,61 Prozent in der Summe unter die Fünf- und Drei-Prozent-Schwelle gefallen war. Größter Aktionär ist die GIC Private Limited, hinter der die Regierung von Singapur steht und die nach Angaben des Immobilienunternehmens 12,12 Prozent der Stimmrechte hält, vor der Welwel Investments Ltd. mit 7,34 Prozent. Die Allianz Global Investors GmbH ist seit dem 9 November 2016 mit 4,93 Prozent an den Stimmrechten beteiligt.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 20,17 Prozent des Gezeichneten Kapitals von TLG Immobilien. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,22 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

