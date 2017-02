TLG Immobilien: Cohen & Steers kauft bei Immobilienfirma zu!

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

Die Cohen & Steers, Inc. hat bei der TLG Immobilien AG zugekauft und damit am 17. Februar 2017 die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 20 Februar 2017 hielt das Unternehmen aus New York/NY nach weiteren Zukäufen insgesamt 2.488.223 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 3,35 Prozent. Damit rangiert Cohen & Steers unter den fünf größten Aktionären. Größter Aktionär ist die GIC Private Limited, hinter der die Regierung von Singapur steht und die nach Angaben des Immobilienunternehmens 12,12 Prozent der Stimmrechte hält, vor der Welwel Investments Ltd. mit 7,34 Prozent. Die Allianz Global Investors GmbH ist seit dem 9 November 2016 mit 4,93 Prozent an den Stimmrechten beteiligt. Weitere 3,38 Prozent sind im Besitz der Principal Financial Group, Inc.

Die Top 3 unter den bei der TLG Immobilien engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

Artemis Global Income Fund

4.773.060

Allianz Nebenwerte Deutschland

1.000.000

Allianz Europe Small Cap Equity

616.036



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

