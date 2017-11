TLG Immobilien-Aktie: 3-Stufen-Analyse vom 24.11.2017

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

Seit dem letzten Handelstag hat sich der Kurs von TLG Immobilien um 0,59% verändert. Der aktuelle Kurs beträgt 20,61€. In der letzten Woche ist die TLG Immobilien-Aktie um 1,78% gestiegen, seit Jahresbeginn notiert sie 14,44% höher.

1. Stufe: Fundamental

TLG Immobilien ist im historischen Vergleich überbewertet, im Vergleich mit den Mitbewerbern jedoch unterbewertet. Allerdings zeigt der historische Vergleich eine höhere Korrelation mit dem Kurs von TLG Immobilien. Allerdings wäre TLG Immobilien ab einem Kurs unter 19,56 € unterbewertet.

Aus fundamentaler Sicht scheint die TLG Immobilien-Aktie daher “Überbewertet” zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die TLG Immobilien-Aktie gibt es aktuell 6 Buy, 1 Outperform und 5 Hold Analystenmeinungen. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 20,40€. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um -0,99% fallen.

Aus Analystensicht ist TLG Immobilien-Aktie ein Outperform.

3. Stufe: sharewise-Crowd

(ungenügende Datenanlage)

Fazit: Die TLG Immobilien-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Hold!

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.